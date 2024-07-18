РФ може перекидати війська з Херсонської до Харківської області: реакція ЗСУ (відео)

За даними українського підпілля, противник намагається поповнити війська на сході за допомогою південних угруповань. При цьому представник Сил оборони Дмитро Лиховій не бачить суттєвих змін.

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Російські окупанти намагаються далі штурмувати позиції українських захисників у Харківській області, але через великі втрати можуть перекидати свої підрозділи з Херсонського напрямку. Про це заявили в Центрі національного спротиву.

За даними підпілля, не маючи особливих успіхів на північному фронті, ЗС РФ почали перекидати свої частини з Херсонської області на інший напрямок. Крім того, противник почав відправляти у відрядження операторів дронів.

"Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону Маргелова", щоб поповнити втрати", — йдеться в повідомленні.

Перегрупування ЗС РФ: що говорять у ЗСУ

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону прокоментував можливе перекидання військ противника з Херсонської до Харківської області. У ЗСУ кажуть, що на півдні поки що не фіксується змін у складі російських окупантів.

"З цього приводу можу сказати тільки те, що за останні кілька днів різких змін у складі, положенні, характері, діях військ противника на операційній зоні ОСУВ "Таврія" не виявлено", — заявив Дмитро Лиховій.

Окремо він додав, що наразі немає жодних ознак того, що російські окупанти формують наступальні угруповання в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".

"Ну і в принципі інших змін у характері дій тут немає", — підсумував Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що Росія у 2025 році змушена буде перейти в оборону, про що писали в The Economist. Найбільшою проблемою для росіян є танки та БМП, які знімають із консервації радянських часів і запаси яких також не є нескінченними, зазначили журналісти.