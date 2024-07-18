РФ может перебрасывать войска из Херсонской в Харьковскую область: реакция ВСУ (видео)

По данным украинского подполья, противник пытается пополнить войска на востоке при помощи южных группировок. При этом представитель Сил обороны Дмитрий Лиховий не видит существенных изменений.

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Российские оккупанты пытаются дальше штурмовать позиции украинских защитников в Харьковской области, но из-за больших потерь могут перебрасывать свои подразделения из Херсонского направления. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

По данным подполья, не имея особых успехов на северном фронте, ВС РФ начали перебрасывать свои части из Херсонской области на другое направление. Кроме того, противник начал отправлять в командировку операторов дронов.

"В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы восполнить потери", — говорится в сообщении.

Перегруппировка ВС РФ: что говорят в ВСУ

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона прокомментировал возможную переброску войск противника их Херсонской в Харьковскую область. В ВСУ говорят, что на юге пока что не фиксируется изменений в составе российских оккупантов.

"По этому поводу могу сказать только то, что за последние несколько дней резких изменений в составе, положении, характере, действиях войск противника на операционной зоне ОСГВ "Таврия" не обнаружено", — заявил Дмитрий Лиховий.

Отдельно он добавил, что сейчас нет никаких признаков того, что российские оккупанты формируют наступательные группировки в зоне ответственности ОСГВ "Таврия".

"Ну и в принципе других изменений в характере действий здесь нет", — подытожил Дмитрий Лиховий.

Напомним, 17 июля сообщалось, что Россия в 2025 году вынуждена будет перейти в оборону, о чем писали в The Economist. Самой большой проблемой для россиян являются танки и БМП, которые снимают с консервации советских времен и запасы которых также не являются бесконечными, отметили журналисты.