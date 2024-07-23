Кремль готовит почву для преследования всех несогласных благодаря подмене понятий, — ISW

В России опубликовали определения радикализма, ксенофобии и русофобии, которые американские аналитики описали как "туманные и широкие". Россиян хотят убедить, что несогласие с властью — это агрессия к ним самим.

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Россия меняет значение терминов, чтобы иметь больше возможностей преследовать несогласных с политикой Кремля и развязыванием войны в Украине. Об этом известно из отчета американского Института изучения войны (ISW) от 22 июля.

22 июля МВД РФ обнародовало проект новой антитеррористической стратегии. В нем установлены определения таких понятий, как русофобия, ксенофобия, радикализм и противодействие экстремизму.

"Эти недавно модифицированные юридические определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против Кремля, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных и широких определений", — подчеркнули аналитики.

Согласно нововведениям, русофобия — это "проявление ненависти, враждебности или враждебного" к русским или их языку, культуре путем "агрессивных настроений и действий" или дискриминации граждан. Ксенофобию определили как "проявление ненависти, враждебности или нетерпимости к определенным социальным группам", а радикализм — как "приверженность идеологии насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и радикальному изменению основ конституционного строя РФ и нарушению единства и территориальной целостности".

"Эти определения, в частности положение, определяющее поддержку изменений в Конституцию России как "радикализм", имеют целью информационно связать и даже определить оппозицию к текущим действиям и структуре российского правительства как этническую нетерпимость в отношении русских", — пояснили в ISW.

Предполагается, что Россия также использует преследования для того, чтобы заслужить благосклонность ультранационалистов. По оценке аналитиков, новая враждебная стратегия должна убедить россиян, что оппозиция к Кремлю — это на самом деле оппозиция к ним, к народу и их идеалам.

"Кремль, вероятно, будет склоняться к нарративам и идеологиям, которые способствуют внутреннему национализму, чтобы создать информационные условия для своих длительных военных действий в Украине и своей будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает враждебными под "русофобскими" и другими экстремистскими ярлыками", — добавили в отчете.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, при каких условиях представители Кремля смогут принять участие в следующем мирном саммите.

В ЦНС 22 июля сообщили, что в России придумали наказание для заключенных женщин, которые отказываются воевать против Украины.