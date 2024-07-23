Кремль готує ґрунт для переслідування усіх незгодних завдяки підміні понять, — ISW

У Росії опублікували визначення радикалізму, ксенофобії та русофобії, які американські аналітики описали як "туманні та широкі". Росіян хочуть переконати, що незгода з владою — це агресія до них самих.

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Росія змінює значення термінів, щоб мати більше можливостей переслідувати незгодних з політикою Кремля та розв’язанням війни в Україні. Про це відомо зі звіту американського Інституту вивчення війни (ISW) від 22 липня.

22 липня МВС РФ оприлюднило проєкт нової антитерористичної стратегії. У ньому встановлені визначення таких понять, як русофобія, ксенофобія, радикалізм та протидія екстремізму.

"Ці нещодавно модифіковані юридичні визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти Кремля, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних і широких визначень", — наголосили аналітики.

Відповідно до нововведень, русофобія — це "прояв ненависті, ворожості або ворожого" до росіян або їхньої мови, культури шляхом "агресивних настроїв та дій" або дискримінації громадян. Ксенофобію визначили як "прояв ненависті, ворожості чи нетерпимості до певних соціальних груп", а радикалізм — як "прихильність до ідеології насильства, що характеризується прагненням до рішучої та радикальної зміни основ конституційного ладу РФ і порушення єдності та територіальної цілісності".

"Ці визначення, зокрема положення, що визначає підтримку змін до Конституції Росії як "радикалізм", мають на меті інформаційно пов’язати та навіть визначити опозицію до поточних дій та структури російського уряду як етнічну нетерпимість щодо росіян", — пояснили в ISW.

Передбачається, що Росія також використає переслідування для того, щоб заслужити прихильність ультранаціоналістів. За оцінкою аналітиків, нова ворожа стратегія має переконати росіян, що опозиція до Кремля — це насправді опозиція до них, до народу та їхніх ідеалів.

"Кремль, ймовірно, схилятиметься до наративів та ідеологій, які сприяють внутрішньому націоналізму, щоб створити інформаційні умови для своїх тривалих військових дій в Україні та своєї майбутньої ворожості до інших держав, які Кремль вважає ворожими під "русофобськими" та іншими екстремістськими ярликами", — додали у звіті.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, за яких умов представники Кремля зможуть взяти участь в наступному мирному саміті.

У ЦНС 22 липня повідомили, що у Росії вигадали покарання для ув’язнених жінок, які відмовляються воювати проти України.