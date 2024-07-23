Украинские партизаны выследили на Донбассе модифицированный ЗРК "Тор-М2" (фото и карта)

Российские оккупанты спрятали ракетный комплекс в лесопосадке. Однако его все равно заметили украинские партизаны.

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Возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области украинские партизаны обнаружили последнюю модификацию ЗРК "Тор-М2" и десяток оккупантов, обслуживающих комплекс. Об этом говорится в сообщении военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Отмечается, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК. Кроме того замечено, что радиолокационную станцию российские военные постоянно держат выключенной, так как, отмечают партизаны, высокоскоростная ракета AGM-88 оперативно "выносит" подобные установки.

Кроме того, было замечено, что около позиций ЗРК были установлены дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов беспилотников.

В то же время, по наблюдениям агентов "АТЕШ", военнослужащие РФ не ведут активную подготовку к возможным воздушным угрозам, вместо этого прохлаждаясь в окрестной посадке.

Напомним, Фокус писал, как российские оккупанты хотели сбить из ЗРК "Тор" украинский беспилотник. Однако украинские операторы БпЛА 14-го полка БпАК смогли виртуозно уклониться от запущенной по дрону ракеты, при этом сам "Тор" уклониться от удара не смог.

Также мы писали, как в апреле украинские защитники на Запорожском направлении выявили и уничтожили HIMARS российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".