"Трое военнослужащих погибли": на Харьковщине в одном из подразделений произошла стрельба

В ОСУВ "Хортица" заявили, что еще четверо военных в тяжелом состоянии. Стрельба произошла "на почве личных взаимоотношений". На месте происшествия работают военная служба правопорядка и правоохранители.

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В среду, 24 июля, в одном из подразделений в Харьковской области произошла стрельба между военнослужащими. Трое военных погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Сегодня на Харьковщине в одном из подразделений военнослужащими на почве личных взаимоотношений было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Раненых оперативно доставили в Военно-медицинский клинический центр. Им оказывают необходимую неотложную медицинскую помощь.

"Состояние раненых — тяжелое. На месте происшествия работают военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы", — добавили в ОСУВ "Хортица".

Фото: Скриншот

Другие подробности трагедии пока неизвестны. В Генеральном штабе ВСУ ситуацию пока не комментировали.

Напомним, 21 июля в Тернополе 36-летний военнослужащий застрелил из-за ревности 25-летнего пограничника. 22 июля прокуратура сообщила военному о подозрении. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.