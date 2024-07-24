"Троє військовослужбовців загинуло": на Харківщині в одному з підрозділів сталася стрілянина

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що ще четверо військових у важкому стані. Стрілянина сталася "на підґрунті особистих взаємовідносин". На місці події працюють військова служба правопорядку та правоохоронці.

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У середу, 24 липня, в одному із підрозділів у Харківській області сталася стрілянина між військовослужбовцями. Троє військових загинули, ще четверо дістали поранення. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні на Харківщині в одному із підрозділів військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Поранених оперативно доставили до Військово-медичного клінічного центру. Їм надають необхідну невідкладну медичну допомогу.

"Стан поранених — важкий. На місці події працюють військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи", — додали в ОСУВ "Хортиця".

Фото: Скриншот

Інші подробиці трагедії поки невідомі. В Генеральному штабі ЗСУ ситуацію наразі не коментували.

Нагадаємо, 21 липня у Тернополі 36-річний військовослужбовець застрелив через ревнощі 25-річного прикордонника. 22 липня прокуратура повідомила військовому про підозру. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.