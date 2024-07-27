"Выгребают с баз личный состав": подготовка РФ к наступлению на Запорожье замедлилась, — Андрющенко

ВС РФ не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации, а время подготовки сокращают, сообщает советник мэра Мариуполя.

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Российские оккупанты из-за огромных потерь в Донецкой области не могут создать "ударный кулак" для наступления на Запорожье. Такое мнение высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в последние дни перемещение российских войск на Запорожскую область несколько замедлилось. Но в то же время увеличилось количество "доукомплектованных" вражеских подразделений.

"С побережья Мариупольско-Бердянской агломерации россияне выгребают с баз подготовки личный состав. Также наблюдаем сокращение времени подготовки до 10-15 дней максимум. Эти "штурмовики" движутся на север области. Также на неделе россияне вместо двух потерянных расчетов С-300 установили как минимум одну новую систему С-300 в Мариупольском районе. Она была переброшена с Бердянского направления", — проинформировал Андрющенко.

Он пришел к выводу, что ВС РФ не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации.

"Эта динамика несмотря на попытки накопить "ударный кулак" на Запорожье второй раз проваливается и они вынуждены резервы Запорожья бросать в район Торецка и Часового Яра. Все это указывает на приближение официальной усиленной мобилизации на России. Без этого они не вытягивают не просто дополнительные точки атакования, но могут начать испытывать определенную нехватку ресурса на оборону", — резюмировал Андрющенко.

Напомним, что 18 июля Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты начали стягивать резервы на Запорожскую область, что может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.