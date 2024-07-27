"Вигрібають з баз особовий склад": підготовка РФ до наступу на Запоріжжі сповільнилася, — Андрющенко

ЗС РФ не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації, а час підготовки скорочують, повідомляє радник мера Маріуполя.

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Російські окупанти через шалені втрати на Донеччині не можуть створити "ударний кулак" для наступу на Запоріжжі. Таку думку висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, останніми днями переміщення російських військ на Запорізьку область дещо сповільнилося. Але водночас збільшилась кількість "доукомплектованих" ворожих підрозділів.

"З узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації росіяни вигрібають з баз підготовки особовий склад. Також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці "штурмовики" рухаються на північ області. Також на тижні росіяни замість двох втрачених розрахунків С-300 встановили щонайменш одну нову систему С-300 в Маріупольському районі. Її було перекинуто з Бердянського напрямку", — проінформував Андрющенко.

Він дійшов до висновку, що ЗС РФ не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації.

"Ця динаміка попри спроби накопичити "ударний кулак" на Запоріжжі вдруге провалюється і вони змушені резерви Запоріжжя кидати в район Торецька та Часового Яру. Все це вказує на наближення офіційної посиленої мобілізації на Росії. Без цього вони не витягують не просто додаткові точки атакування, але можуть почати відчувати певну нестачу ресурсу на оборону", — резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, що 18 липня Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти почали стягувати резерви на Запорізьку область, що може свідчити про підготовку до нового наступу.