Британия уже направила запросы к своим союзникам и ждет ответа, прежде чем обсуждать этот вопрос с Украиной, пишет издание.

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Великобритания не может принимать решение о снятии ограничений на использование ракет Storm Shadow Украиной для ударов по территории РФ в одностороннем порядке. Об этом сообщает The Times.

Издание пишет, что политика британского правительства относительно использования Силами обороны Украины предоставленного оружия стала очень запутанной. Настолько запутанной, что даже президент Украины Владимир Зеленский смутился на встрече с новым британским премьер-министром Киром Стармером, которая прошла в этом месяце.

Так, Стамер наявил о готовности ослабить ограничения на использование британских ракет Storm Shadow Украиной. Впрочем, позже в Министерстве обороны Великобритании заявили, что такого разрешения не давали.

Это объясняется тем, что это решение перед принятием Британия должна согласовать с Францией, поскольку они вместе производят этот тип ракет, и она является важным союзником НАТО.

В связи с этим Великобритания не может принимать решения в одностороннем порядке по вопросам, которые могут помочь вызвать эскалацию конфликта с Россией. Сейчас пока не ясно, есть ли юридические основания для получения разрешения от Франции и других союзников.

The Times пишет со ссылкой на свои источники, что Британия уже направила запросы к своим союзникам и ждет ответа, прежде чем обсуждать этот вопрос с Украиной.

Напомним, что 12 июля в Великобритании опровергли ряд заявлений о разрешении использовать ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ. Они объяснили, что для такого решения нужна согласованная позиция трех стран, и этого согласования пока нет.