"Дуже все заплутано": The Times пояснило, чому Британія не дозволяє ЗСУ бити по РФ Storm Shadow

Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на відповідь, перш ніж обговорювати це питання з Україною, пише видання.

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Велика Британія не може ухвалювати рішення про зняття обмежень на використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по території РФ в односторонньому порядку. Про це повідомляє The Times.

Видання пише, що політика британського уряду щодо використання Силами оборони України наданої зброї стала дуже заплутаною. Настільки заплутаною, що навіть президент України Володимир Зеленський збентежився на зустрічі з новим британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, яка пройшла цього місяця.

Так, Стамер наявив про готовність послабити обмеження на використання британських ракет Storm Shadow Україною. Втім, пізніше в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що такого дозволу не давали.

Це пояснюють тим, що це рішення перед ухваленням Британія має узгодити із Францією, оскільки вони разом виробляють цей тип ракет, і вона є важливим союзником НАТО.

У зв'язку з цим Великобританія не може ухвалювати рішення в односторонньому порядку з питань, які можуть допомогти спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Зараз поки що не ясно, чи є юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.

The Times пише з посиланням на свої джерела, що Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на відповідь, перш ніж обговорювати це питання з Україною.

Нагадаємо, що 12 липня у Великій Британії спростували низку заяв про дозвіл використовувати ракет Storm Shadow для ударів по території РФ. Вони пояснили, що для такого рішення потрібна узгоджена позиція трьох країн, і цього узгодження поки що немає.