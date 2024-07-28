Засада на "вагнеровцев" в Мали: повстанцы могли ликвидировать преемника Пригожина (фото)

Антон Елизаров командовал оккупационными подразделениями во время наступлений на Соледар и Бахмут.

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В колонне ЧВК "Вагнер", попавшей в засаду в Мали, находился один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным "Лотос". Об этом пишет российское издание "Лента.ру" со ссылкой на военного эксперта Бориса Рожина.

По его словам, сепаратисты движения "Координация движений Азавада" сумели взять командира наемников, преемника Пригожина, в плен. Его оперативно обменяли обратно.

"Лотос" возглавил ЧВК "Вагнер" после авиакатастрофы, в которой погибли основатель компании Евгений Пригожин и руководитель ЧВК Дмитрий Уткин.

Также Рожин подтвердил гибель автора и админа Telegram-канала Grey Zone Никиты с позывным Белый.

"Последние полгода он безвылазно работал в Сирии и странах Африки. Погиб в бою с оружием в руках", — сообщил эксперт.

Российские СМИ между тем сообщают, что Антон Елизаров не попал в плен, а погиб.

"Кроме Федянина в Мали погиб еще один командир "Вагнера" Антон Елизаров (Лотос), который руководил во время вторжения РФ в Украину наступлением на Соледар и Бахмут", — говорится в сообщении.

Разгром колонны малийских войск подтвердил местный чиновник. Военные потеряли убитыми не менее 17 человек. Z-каналы пишут около 50 погибших.

Напомним, что ночью 28 июля сообщалось, что колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов в районе города Кидаль.