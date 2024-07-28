Засідка на "вагнерівців" в Малі: повстанці могли ліквідувати наступника Пригожина (фото)
Антон Єлізаров командував окупаційними підрозділами під час наступів на Соледар та Бахмут.
У колоні ПВК "Вагнер", що потрапила в засідку в Малі, перебував один з колишніх командирів Євгена Пригожина Антон Єлізаров з позивним "Лотос". Про це пише російське видання "Лента.ру" з посиланням на військового експерта Бориса Рожина.
За його словами, сепаратисти руху "Координація рухів Азаваду" зуміли взяти командира найманців, наступника Пригожина, у полон. Його оперативно обміняли назад.
"Лотос" очолив ПВК "Вагнер" після авіакатастрофи, в якій загинули засновник компанії Євген Пригожин та керівник ПВК Дмитро Уткін.
Також Рожин підтвердив загибель автора та адміну Telegram-каналу Grey Zone Микити із позивним Білий.
"Останні півроку він безвилазно працював у Сирії та країнах Африки. Загинув у бою зі зброєю в руках", — повідомив експерт.
Російські ЗМІ між тим повідомлялють, що Антон Єлізаров не потрапив у полон, а загинув.
"Окрім Федянина в Малі загинув ще один командир "Вагнера" Антон Єлізаров (Лотос), який керував під час вторгнення РФ в Україну наступом на Соледар та Бахмут", — йдеться в повідомленні.
Розгром колони малійських військ підтвердив місцевий чиновник. Військові втратили вбитими не менше ніж 17 людей. Z-канали пишуть близько 50 загиблих.
Нагадаємо, що вночі 28 липня повідомлялося, що колона ПВК "Вагнер" потрапила у засідку туарегів у районі міста Кідаль.