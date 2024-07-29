Украинец отказался от "боевой повестки" ради родных: что решил суд

Мужчина объяснил, что не может мобилизоваться, но работает для уплаты военного сбора. Он получил повестку на блокпосте, потому что давно не появлялся в ТЦК.

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В Украине за нарушение мобилизации наказали мужчину, который отказался от службы в ВСУ из-за опасности для своей семьи. Об этом известно из приговора Каневского горрайонного суда Черкасской области от 19 июля.

Как мужчина уклонился от мобилизации в Украине

На скамье подсудимых оказался уроженец города Светлодарск в Донецкой области, который работает грузчиком на ООО "Украинский кондитер". Он является военнообязанным и имеет воинское звание солдата.

22 декабря 2023 года мужчина был признан ВЛК годным к службе и в тот же день ему попытались вручить повестку. Однако на это работники ТЦК услышали прямой отказ. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Нарушение мобилизации в Украине: что говорит уклонист

На суде украинец частично признал свою вину. Он объяснил, что в декабре 2023 года получил повестку на блокпосту на выезде из Черкасс после вопроса, как давно появлялся в ТЦК. Через два дня мужчина сходил в военкомат, где получил направление на медосмотр.

Нарушитель мобилизации подтвердил, что отказался от "боевой повестки". Он рассказал, что его близкие и родные остались на временно оккупированной территории, вывезти их не получилось. Призывник отметил, что в случае его службы в ВСУ им грозит опасность.

Обвиняемый подтвердил, что идти защищать Родину необходимо. В то же время он объяснил, что "волнуется за свою семью, поэтому может только работать, в результате чего из заработной платы высчитывается военный сбор".

На момент суда вывезти родных из оккупации мужчина не смог. Он уточнил, что близкие имеют такое желание, но не могут выехать из-за боевых действий.

Уклонение от мобилизации в Украине: что решил суд

Суд отметил, что критически относится к аргументам из-за пребывания семьи в оккупации, несмотря на предоставленные украинцем документы, ведь не опровергает факта уклонения от призыва. Кроме того, эти обстоятельства не определили как уважительные, чтобы оправдать преступление.

Солдата признали виновным и назначили ему три года заключения.

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