Українець відмовився від "бойової повістки" заради рідних: що вирішив суд

Чоловік пояснив, що не може мобілізуватись, але працює для сплати військового збору. Він отримав повістку на блокпості, бо давно не з’являвся у ТЦК.

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В Україні за порушення мобілізації покарали чоловіка, який відмовився від служби в ЗСУ через небезпеку для своєї сім’ї. Про це відомо з вироку Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 19 липня.

Як чоловік ухилився від мобілізації в Україні

На лаві підсудних опинився уродженець міста Світлодарськ у Донецькій області, який працює вантажником на ТОВ "Український кондитер". Він є військовозобов’язаним та має військове звання солдата.

22 грудня 2023 року чоловік був визнаний ВЛК придатним до служби й того ж дня йому спробували вручити повістку. Однак на це працівники ТЦК почули пряму відмову. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Порушення мобілізації в Україні: що каже ухилянт

На суді українець частково визнав свою вину. Він пояснив, що в грудні 2023 року отримав повістку на блокпості на виїзді з Черкас після запитання, як давно з’являвся у ТЦК. Через два дні чоловік сходив у військкомат, де отримав направлення на медогляд.

Порушник мобілізації підтвердив, що відмовився від "бойової повістки". Він розповів, що його близькі та рідні залишились на тимчасово окупованій території, вивезти їх не вийшло. Призовник наголосив, що в разі його служби у ЗСУ їм загрожує небезпека.

Обвинувачений підтвердив, що йти захищати Батьківщину необхідно. Водночас він пояснив, що "хвилюється за свою родину, тому може лише працювати, внаслідок чого з заробітної плати вираховується військовий збір".

На момент суду вивезти рідних з окупації чоловік не зміг. Він уточнив, що близькі мають таке бажання, але не можуть виїхати через бойові дії.

Ухилення від мобілізації в Україні: що вирішив суд

Суд зазначив, що критично ставить до аргументів через перебування сім’ї в окупації попри надані українцем документи, адже не спростовує факту ухилення від призову. Окрім того, ці обставини не визначили як поважні, щоб виправдати злочин.

Солдата визнали винним та призначили йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, у ЗМІ пояснили, чи можуть мобілізувати в Україні особу з інвалідністю.

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