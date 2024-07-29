Группа российских зэков, которые должны были воевать в Украине, сбежала с полигона в Белгородской области, — росСМИ

Беглецы сидели за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное лишение свободы. Ориентировку на них получили все отделения полиции в регионе.

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В России на военном полигоне в Белгородской области произошло ЧП. С военного полигона сбежала группа осужденных, которые проходили там обучение и должны были бы отправиться на войну против Украины. Об этом сообщают в российском медиа "Пепел-Белгород".

"Девять заключенных, подписавших контракты с МО, сбежали с полигона в Корочанском районе. Согласно ориентировке, которая поступила в шебекинские отделения полиции, двое из сбежавших заключенных сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям", — говорится в сообщении.

Ориентировку на беглецов получили местные отделения полиции.

Отмечается, что зэки разбежались с полигонами в два захода. Первая группа 26 июля, вторая группа накивала пятки 27-го.

В ориентировке говорится о том, что предположительно заключенные могут находиться на территории Белгорода или Шебекино.

Напомним, что 28 июля сообщалось, что ATACMS во время построения "разобрали" полигон с россиянами на Луганщине. Российские воины проводили построение перед отправкой на подкрепление передовых позиций 228-го МСП в район населенного пункта Очеретино.

14 июля сообщалось, что бойцы украинского подразделения "Шквал" ВСУ, в которое входят экс-осужденные, десантировались в Донецкой области и отработали по российской пехоте, заняв позиции. Они зачистили вражескую посадку с помощью экипажей БМП Bradleу.