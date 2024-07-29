Уже успел потянуть катапульту, а тут второе попадание: в ПС рассказали истории 4 летчиков-Героев

Летчики Вадим Благовисный, Геннадий Матуляк, Даниил Мурашко, Егор Середюк погибли во время выполнения боевых задач. Самому молодому из них было 24 года, самому старшему — 44.

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Отныне в Николаеве в связи с переименованием сразу четыре улицы города носят имена погибших в войне против российских оккупантов летчиков ВСУ Вадима Благовисного, Геннадия Матуляка, Даниила Мурашко, Егора Середюка. Все они — Герои Украины, награжденные этим высшим званием посмертно. Их истории рассказали в Воздушных силах.

Все пилоты служили в 299-й бригаде тактической авиации Воздушных Сил, которая дислоцируется в Николаеве. По распоряжению начальника Николаевской областной военной администрации от 26 июля 2024 года имена четырех пилотов ВСУ увековечены в названиях улиц города Николаев.

Майор Даниил Мурашко

Майор Даниил Мурашко совершил 137 вылетов с боевым применением, во время которых уничтожил около 70 единиц бронированной техники оккупантов, более 80 автотранспортных средств, около 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, более 600 оккупантов.

27 января 2023 года, во время боевого задания в Донецкой области в составе пары на штурмовике Су-25, самолет Даниила Мурашко подбил российский истребитель. Впереди был населенный пункт. Украинский пилот отвернул самолет, но выжить ему не удалось. После катапультирования не хватило высоты, даже для раскрытия парашюта.

Даниилу Мурашко было 24 года. Командование представило Даниила Мурашко за личное мужество и отвагу к присвоению звания Герой Украины (посмертно).

Майор Даниил Мурашко

Подполковник Вадим Благовисный

Подполковник Вадим Благовисный совершил 95 боевых вылетов. "Работал" на Николаевщине, Черниговщине, Херсонщине, Луганщине, Донетчине, Харьковщине.

Уничтожил 100 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, около 40 автоцистерн горюче-смазочных материалов и более 800 оккупантов.

Погиб 7 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания. Похоронен на Черниговщине. 14 сентября ему должно было исполниться 27 лет. Награжден званием Герой Украины (посмертно).

Подполковник Вадим Благовисный

Капитан Егор Середюк

Капитан Егор Середюк в свои 26 лет был командиром авиационного звена и опытным летчиком. Начиная с 24 февраля, совершил более 25 боевых вылетов.

Егор Середюк погиб 15 апреля 2022 года возле Изюма на Харьковщине. Его самолет сбили российские оккупанты, когда он возвращался с боевого задания. На момент гибели пилота его дочери Еве было лишь восемь месяцев, а до первой годовщины свадьбы оставалось два дня. Пилота похоронили на Житомирщине. Награжден званием Герой Украины (посмертно).

Капитан Егор Середюк

Подполковник Геннадий Матуляк

Подполковник Геннадий Матуляк уже 22 февраля 2022 года уничтожал вражеские колонны над Херсонщиной и над родной Николаевщиной.

Утром 25 февраля 22-го героически "отработал" по российской технике в районе Гостомеля. После того полетел снова работать на Киевщине, но около 7 утра во время воздушного боя российский истребитель попал в самолет Геннадия, он был ведущим. Летчик начал выводить самолет, чтобы защитить село, ведь под ним расположился большой развлекательный комплекс. Уже даже успел потянуть катапульту, и тут второе попадание, которое не оставило шансов. Самолет упал в нескольких километрах от населенного пункта, в лесополосе. Был похоронен местными жителями возле места катастрофы.

16 апреля 2022 года перезахоронен в городе Николаеве. Остались жена Ольга и двое детей — сын Руслан и дочь София.

Награжден званием Герой Украины (посмертно). Пилоту было 44 года.

Подполковник Геннадий Матуляк

Напомним, что 27 июня сообщалось, что летчик-истребитель ВСУ сбил два "Shahed" за один боевой вылет. По словам летчика, он перед боевым вылетом "поговорил" со своим самолетом и "настроил" его на серьезную работу по охоте на "шахеды".