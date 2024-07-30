РФ попыталась вбросить пропагандистскую статью в укрСМИ выдавая себя за ГУР: о чем она

В сопроводительном письме, которое поступило на электронный адрес издания "Odesa.online", также было указано, что за публикацию материала Главное управление разведки "гарантирует оплату".

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Россияне пытались вбросить в украинское информационное пространство статью, в которой описывается неблагоприятная ситуация на фронте, а руководство Украины обвиняется в срыве мобилизации. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Письмо с просьбой опубликовать статью под названием "Пришло время возвращать свое!" поступило 26 июля 2024 года на электронный адрес интернет-издания "Odesa.online". Отправителем якобы было Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Письмо от имени ГУР с просьбой опубликовать статью Фото: Центр стратегических коммуникаций ВСУ

В сопроводительном письме также было указано, что за публикацию материала, изданию "гарантируют оплату".

"Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, ГУР МОУ не направляло никаких писем в местные СМИ. Кроме того, статья имеет явные признаки российского "вброса", ведь в ней описывается неблагоприятная ситуация на фронте, а в срыве мобилизации безлично обвиняют руководство страны", — отметили в Страткоме.

В Центре также привели другие тезисы из статьи, которые содержат признаки враждебной пропаганды:

военное командование ВСУ якобы берет на себя полномочия по мобилизации;

граждан поощряют информировать правоохранительные органы о людях, которые уклоняются от мобилизации;

утверждается, что представители ТЦК имеют разрешение на использование без каких-либо оснований оружия для задержания военнообязанных.

Текст статьи Фото: Центр стратегических коммуникаций ВСУ

"Таким образом пропагандисты хотят вызвать сопротивление среди граждан относительно вступления в ряды ВСУ и создать панические настроения и желание покинуть Украину", — отметили в Страткоме.

Там также сообщили, что распространение псевдостатьи от ГУР не допущено.

Напомним, 29 июля Командование ДШВ опровергло слухи о ликвидации Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В этот же день россиянка похвасталась в соцсетях, что усыновила маленькую украинку и применяет к ней домашнее насилие.