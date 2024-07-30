РФ спробувала вкинути пропагандистську статтю в укрЗМІ видаючи себе за ГУР: про що вона

У супровідному листі, який надійшов на електронну адресу видання "Odesa.online", також було вказано, що за публікацію матеріалу Головне управління розвідки "гарантує оплату".

Related video

Росіяни намагались вкинути в українській інформаційний простір статтю, в якій описується несприятлива ситуація на фронті, а керівництво України звинувачується у зриві мобілізації. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Лист з проханням опублікувати статтю під назвою "Настав час повертати своє!" надійшов 26 липня 2024 року на електронну адресу інтернет-видання "Odesa.online". Відправником нібито було Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Лист від імені ГУР з проханням опублікувати статтю Фото: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

У супровідному листі також було вказано, що за публікацію матеріалу, виданню "гарантують оплату".

"Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, ГУР МОУ не направляло жодних листів до місцевих ЗМІ. Крім того, стаття має явні ознаки російського "вкиду", адже у ній описується несприятлива ситуація на фронті, а у зриві мобілізації безособово звинувачують керівництво країни", — зазначили у Страткомі.

У Центрі також навели інші тези зі статті, які містять ознаки ворожої пропаганди:

військове командування ЗСУ начебто бере на себе повноваження щодо мобілізації;

громадян заохочують інформувати правоохоронні органи про людей, які ухиляються від мобілізації;

стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання без будь-яких підстав зброї для затримання військовозобов'язаних.

Текст статті Фото: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

"Таким чином пропагандисти хочуть викликати супротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ та створити панічні настрої та бажання покинути Україну", — наголосили у Страткомі.

Там також повідомили, що розповсюдження псевдостатті від ГУР не допущено.

Нагадаємо, 29 липня Командування ДШВ спростувало чутки про ліквідацію Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У цей же день росіянка похвалилась у соцмережах, що всиновила маленьку українку і застосовує до неї домашнє насилля.