Запад не дает Украине победить РФ: австрийский полковник высказался о войне на истощение

Основная проблема, с которой столкнулась Украина, заключается в том, что хотя ей и поставляются высококачественные системы вооружения, но она не может использовать их в том масштабе, чтобы существенно повлиять на российскую сторону, говорит Маркус Райснер.

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В войне на истощение, которая сейчас идет в Украине, нужны не точечные удары, а массированные атаки, но Киев столкнулся с тем, что хоть и получает высокоточные системы вооружения, но не может их использовать, чтобы существенно влиять на российскую сторону. Об этом в интервью "Укринформу" сказал полковник службы генерального штаба Австрии Маркус Райснер.

По его словам, чтобы получить результаты, способные изменить ситуацию, Украине нужны соответствующие системы вооружения большой дальности и снятие союзниками ограничений на их использование.

"Кроме активной и пассивной противовоздушной обороны, которую Украина может применить, существует еще один подход — практически предотвратить сам старт этих боевых самолетов. А здесь уже речь идет о соответствующих системах вооружения большой дальности, которые могут поражать эти стартовые позиции в самой России. Однако, очевидно, что есть ограничения на использование этого оружия. Украина пытается обойти это путем применения беспилотников для атак на нефтеперерабатывающие заводы или аэродромы российской авиации. Но эффект возможен только тогда, когда эти ограничения будут преодолены. Только тогда возможны результаты, способные изменить ситуацию", — считает австрийский полковник.

Он отметил, что в войне на истощение, которая сейчас идет в Украине, изменить ситуацию могут не точечные удары, а массированные атаки, многочисленные удары с высокой интенсивностью и в течение определенного времени, чтобы действительно сломать противника.

"Основная проблема, с которой здесь столкнулась Украина, заключается в том, что хотя ей и поставляются высококачественные и высокоточные системы вооружения от Запада, она не может использовать их в той мере и в том масштабе, чтобы оказать существенное влияние на российскую сторону. И по моему мнению, дело здесь в том, что США на самом деле не заинтересованы в том, чтобы уничтожить Россию или заставить ее капитулировать, а хотят поставить ее на место. Это часто повторяется в самих Соединенных Штатах: не "уничтожить Россию", а "сдерживать Россию", — говорит Маркус Райснер.

Он отметил, что такое отношение США видно на многих примерах, в частности, на количестве поставленных систем вооружений. Так, он напомнил, что Украина хотела получить 300 HIMARS, но пока получила чуть меньше 48. Также он напомнил о затягивании с поставкой F-16 и ограничениях на применение ATACMS.

"Кроме того, США дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы не совсем позитивно воспринимаются, поскольку это может привести к дефициту ресурсов на мировых рынках и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы это ни было трагично, но приходится констатировать, что такая "варка лягушки" (американская стратегия "Boiling the Frog" — ред.), как я это называю, в этом всегда проявляется", — сказал полковник.

Напомним, что 31 мая министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории Беларуси в случае, если Россия разместит там свои военные объекты.