ВС РФ начали снова применять запрещенные аэрозольные гранаты, — ОСУВ "Харьков" (видео)

Всего за всю 10-летнюю войну против Украины РФ зафиксировано более 460 случаев применения этого боеприпаса российскими оккупантами.

Related video

Российские оккупанты снова начали применять на фронте аэрозольные гранаты К-51, которые запрещены Женевской конвенцией. Об этом в эфире "Мы — Украина" заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, Россия использовала такие боеприпасы за более 10 лет войны против Украины всего несколько раз.

"Еще один позорный факт в отношении оккупантов, это то, что они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51. Хочу напомнить, что эти гранаты это оружие, запрещенное Женевской конвенцией, и тем не менее, это уже не первый случай. Они уже применялись давно, еще в Донецком аэропорту. Всего за всю 10-летнюю войну было более 460 случаев применения этого боеприпаса", — отметил Саранцев.

Аэрозольная граната К-51: что известно

Аэрозольная граната К-51 была разработана в конце 70-х годов в Советском Союзе. Эта граната является гранатой нелетального действия со слезоточивым газом и была разработана для военных и специальных служб.

Корпус гранаты изготовлен из пластика, в середине которого порошкообразное раздражающее вещество нелетального действия, на верхней части гранаты закрепляется сам запал, а на нижней части установлена металлическая крышка с пластиковой заглушкой.

Аэрозольные гранаты К-51 Фото: mil.in.ua

Вещество хлорпикрин, которое применяют в этой гранате, впервые изготовили во времена Первой мировой войны с целью использовать как ядовитый газ . Впоследствии ему нашли применение и в сельском хозяйстве как пестицид.

Хлорпикрин очень вреден для человека. Вещество системно всасывается при вдыхании, глотании и через кожу. В высоких концентрациях, как в гранатах К-51, вызывает сильное раздражение легких, глаз и кожи. Кроме этого, газ вызывает рвоту, из-за чего надевание противогаза уже пораженному человеку может не помочь — ему придется снять его, чтобы вывести из организма раздражители, снова вдохнув газ.

Конвенция о химическом оружии запретила военное использование хлорпикрина и приравняла его к фосгену, хлорциану и синильной кислоте. Этот договор подписала в свое время и Россия, но теперь сознательно игнорирует все договоренности.

Хлорпикрин раздражает дыхательные пути, и человек начинает сильно кашлять, а носовые пазухи заполняются слизью. Человек, попавший в аэрозольное облако, без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне нарушают Женевскую конвенцию, которая запрещает использование военнопленных в военной деятельности на стороне страны, которая захватила их. Они сформировали батальона "Богдана Хмельницкого" из украинских военнопленных и подчинили его формированию "Каскад" МВД "ДНР".