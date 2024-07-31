В рамках украинского кластера Brave1 появится ракетная программа: что о ней известно, — Федоров

По словам министра, уже в текущем году компании, которые занимаются этим направлением, получат сотни грантов. Таким образом очевиден переход от мелких стартапов к поддержке целых стратегических направлений.

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Кластер оборонных технологий Brave1, запущенный в Украине 26 апреля 2023 года, продолжает активно развиваться и демонстрировать значительные достижения. В текущем году в его рамках появится новое направление, связанное с ракетными программами, для которых будет выделено множество грантов. Об этом 30 июля во время хакатона рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На сегодняшний день, рассказал министр, Brave1 насчитывает более двух тысяч разработок, а компании, занимающиеся деятельностью в этом направлении, получили грантов на почти 5 миллионов долларов.

"У нас есть даже спецпроект, о нем я пока не буду говорить, но он связан с ракетными программами, и в этом году будут сотни грантов для компаний, которые занимаются этим направлением. От поддержки маленьких стартапов, по факту, мы переходим к поддержке целых таких стратегических направлений нашей с вами борьбы", — сказал Федоров.

Новые разработки и их значимость

На хакатоне приняли участие более 200 инноваторов из 60 команд, из которых 12 финалистов получили финансирование для развития своих проектов. Представленные решения включают усовершенствованные системы наведения, объединение датчиков и анализ данных, умные боеприпасы, симуляторы и учебное программное обеспечение, автономные и полуавтономные системы.

Эти разработки направлены на повышение точности ударов и улучшение эффективности артиллерии, что может стать важным фактором на фронте. Продукты финалистов уже были испытаны на полигоне, и Brave1 продолжит работать с командами для быстрого внедрения их решений в войска.

Ключевые достижения

Грантовая поддержка. Brave1 профинансировал 173 гранта на общую сумму 3 миллиона долларов. Наземные беспилотные технологии. Разработаны универсальный наземный робот UGV Sirko-S1 для перевозки грузов и эвакуации раненых, наземный беспилотный робот D-21-11 для разведки и штурма, а также транспортер FoxTac для эвакуации раненых. Расширение рынков. Федоров рассказал об успешном опыте не только в дронах, но и в системах РЭБ, наземных платформах и AI-наведении.

Также министр заявил, что сейчас в Brave1 активно тестируют и работают с производителями лазерного наведения для БПЛА. При этом разработчики активно используют иностранные продукты и программирование, которые влияют на точность и скорость вооружений.

"Это же касается артиллерии: наведение и корректировка артиллерии благодаря дрону. Это умные боеприпасы. Если мы сможем на 5-10-20% улучшить эффективность артиллерии, это может быть также гейм-ченджером на определенных участках фронта", — подчеркнул Федоров.

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