Впервые в истории FPV-дрон мог уничтожить 12-тонный вертолет Ми-8, — СМИ (фото)

По словам журналистов, понадобилось 10 месяцев, прежде чем украинский оператор дрона поразил российский вертолет. Ми-8 развивает скорость свыше 240 км/ч на значительной высоте, без виртуозных навыков или небывалой удачи попасть в него килограммовым дроном достаточно сложно.

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Украинские силы используют более 100 тысяч FPV-дронов в месяц на всей линии фронта протяженностью более тысячи километров. Они врезаются в бронетехнику, находят вражескую пехоту и также атакуют российские гаубицы в качестве контрбатарейного огня. На днях один из квадрокоптеров, судя по всему, впервые сбил российский вертолет. Об этом пишет Forbes.

На опубликованных в соцсетях фото и видео — транспортник Ми-8 горит на территории оккупированной Донецкой области.

"Вечного полета братья. Выжившим скорейшего выздоровления.", — написал один из российских провоенных блогеров.

Вертолет Ми-8 против FPV-дрона

По словам авторов публикации, такую цель ВСУ преследовали с сентября, а угроза была настолько серьезной, что одним российским вертолетам приходилось сопровождать другие.

"Очевидно, понадобилось 10 месяцев, прежде чем украинский оператор дрона наконец-то поразил российский вертолет. Понятно, что были месяцы промахов: потому что вертолет развивает скорость свыше 240 км/ч на высоте в несколько тысяч метров. Это слишком быстро и высоко, чтобы оператор дрона — без виртуозных навыков или небывалой удачи — точно попал в вертолет килограммовым дроном", — отмечает американское издание.

Украинский пилот дрона — очень опытный и удачливый, или и то, и другое. Заметил 12-тонный вертолет, который используется для атак, транспортировки и эвакуации, когда тот находился еще близко у земли.

"Подловили Росгвардейскую восьмерку. Подловили в момент взлета", — говорится в одном из российских Telegram-каналов.

Обычно у FPV только 1 кг взрывчатки, и огневой мощи недостаточно, чтобы вывести из строя вертолет при попадании в винт.

Украинке операторы научились попадать в наиболее уязвимые части российской техники. Дроны залетают в открытые люки БМП, под дополнительный слой брони так называемых танков-черепах и в двери укрепленных блиндажей.

Вертолетный винт заметно больше люка БМП, и попасть в него проще. Впечатляет расстояние от передовой, на котором произошел этот случай — около 16 км. По словам журналистов, здесь, возможно, понадобилась помощь второго дрона, который находился от первого на расстоянии нескольких километров и ретранслировал короткорадиуснуые сигналы. Это сложная операция, требующая точного взаимодействия.

"У российской армии сотни вертолетов, и пока они потеряли около ста. Один вертолет не повлечет за собой катастрофические последствия. Но теперь, когда украинцы сбили свой первый вертолет, они могут удвоить усилия", — говорится в публикации.

С учетом количества FPV, которые Украина использует на передовой, можно говорить о том, что угроза для российских вертолетов значительно возрастет, также отмечают журналисты.

Напомним, что в РФ заявили об увеличении производства FPV-дронов — порядка 4 тысяч в сутки.

Также сообщалось, что 27 июля в 41 ОМбр рассказали, что танкисты ВСУ вели бой возле Часового Яра в охваченном огнем танке.