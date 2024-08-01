Участникам конфликта с ТЦК на Прикарпатье объявили подозрения: пострадал военный

Жители села Ворохта устроили забастовку против блокпоста, перекрыв дорогу. По данным прокуратуры, одного из работников военкомата побили вместе с его же машиной.

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Группа мужчин, которая пыталась кулаками решить конфликт с ТЦК на Прикарпатье, получила подозрения в хулиганстве в отношении военнослужащего. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

4 июля в поселке Ворохта произошел конфликт между местными жителями и ТЦК. По данным следствия, подозреваемые избили военнослужащего, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Мужчины призывного возраста нанесли представителю военкомата несколько ударов по голове и телу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения. Кроме того, жители села повредили машину, на которой ехал военный.

"Сейчас четырем мужчинам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, а также об объявлении подозрения другим фигурантам", — заявили в прокуратуре.

Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в соцсетях передавали, что причиной забастовки стал блокпост на въезде из соседнего села. На кадрах с места событий было видно, как местные жители пытались оттянуть с дороги машину ТЦК. Люди утверждали, что из-за страха перед военными в их село не едут туристы, а без доходов оно начинает вымирать.

Впоследствии в ОК "Запад" сообщили, что блокпост забрали, но документы будут проверять. В командовании обвинили жителей Ворохты в том, что они во время войны "выступают против своего государства и защищают уклонистов".