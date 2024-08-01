Учасникам конфлікту з ТЦК на Прикарпатті оголосили підозри: постраждав військовий

Жителі села Ворохта влаштували страйк проти блокпоста, перекривши дорогу. За даними прокуратури, одного з працівників військкомату побили разом із його ж машиною.

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Група чоловіків, яка намагалася кулаками розв’язати конфлікт із ТЦК на Прикарпатті, отримала підозри у хуліганстві щодо військовослужбовця. Про це 31 липня повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

4 липня у селищі Ворохта стався конфлікт між місцевими жителями та ТЦК. За даними слідства, підозрювані побили військовослужбовця, який виконував службові обов’язки.

Чоловіки призовного віку завдали представнику військкомату декілька ударів по голові та тілу. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші тілесні ушкодження. Окрім того, жителі села пошкодили машину, на якій їхав військовий.

"Наразі чотирьом чоловікам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання стосовно них запобіжних заходів, а також щодо оголошення підозри іншим фігурантам", — заявили у прокуратурі.

Чоловікам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у соцмережах передавали, що причиною страйку став блокпост на в’їзді з сусіднього села. На кадрах з місця подій було видно, як місцеві жителі намагалися відтягнути з дороги машину ТЦК. Люди стверджували, що через страх перед військовими до їхнього села не їдуть туристи, а без доходів воно починає вимирати.

Згодом в ОК "Захід" повідомили, що блокпост забрали, але документи перевірятимуть. У командуванні звинуватили жителів Ворохти у тому, що вони під час війни "виступають проти своєї держави та захищають ухилянтів".