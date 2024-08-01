Партизаны "Атеш" выследили ЗРК "Бук-М2" в Донецкой области, которые будут охотиться на F-16

Оккупанты разместили огневую установку в Волновахском районе Донецкой области, говорят партизаны.

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Активисты партизанского движения "Атеш" обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" в Донецкой области. В своем Telegram-канале они сообщили, что оккупанты разместили этот ЗРК в Волновахском районе.

По мнению партизан, огневую установку планировали использовать для охоты на истребители F-16, которые получила Украина.

"Наш агент вычислил место развертывания ракетного комплекса оккупантов. Похоже, что в связи с новыми поступлениями в Украину истребителей четвертого поколения F-16 оккупанты вынуждены перебрасывать дополнительные системы ПВО ближе к линии фронта", — говорится в сообщении.

Российский ЗРК Бук-М2 в Волновахском районе Фото: Атеш

"Атеш" показал координаты расположения вражеского "Бука": 47,5337226, 37,2052414.

Координаты ЗРК Бук-М2 в Донецкой области Фото: Атеш

Активисты пообещали и в дальнейшем следить за действиями врага, чтобы выявлять цели для дальнейшего уничтожения.

Что такое ЗРК "Бук-М2" и для чего используется?

Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 — современная система противовоздушной обороны средней дальности. Разработан в Научно-исследовательском институте приборостроения имени В.В. Тихомирова и предназначен для уничтожения различных воздушных целей.

Этот многоканальный и высокомобильный комплекс способен поражать самолеты стратегической и тактической авиации, вертолеты (включая зависающие), крылатые ракеты и другие аэродинамические объекты. Комплекс эффективен против тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб, а также наземных и надводных радиоконтрастных целей.

Бук-М2 может работать в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Комплекс используется для противовоздушной обороны воинских подразделений и объектов в различных видах боевых действий, а также для защиты административно-промышленных объектов и территорий страны.

Напомним, что активисты группы Cyber Resistance вместе с разведывательным сообществом InformNapalm "слили" секретные документы о российско-индийских оборонных контрактах по поставке ЗРК С-400.

Кроме этого, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Тор".