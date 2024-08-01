Партизани "Атеш" вистежили ЗРК "Бук-М2" на Донеччині, які полюватимуть на F-16

Окупанти розмістили вогневу установку у Волноваському районі Донецької області, кажуть партизани.

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Активісти партизанського руху "Атеш" виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2" на Донеччині. У своєму Telegram-каналі вони повідомили, що окупанти розмістили цей ЗРК у Волноваському районі.

На думку партизанів, вогневу установку планували використовувати для полювання на винищувачі F-16, які отримала Україна.

"Наш агент вирахував місце розгортання ракетного комплексу окупантів. Схоже, що у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16 окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Російський ЗРК Бук-М2 у Волноваському районі Фото: Атеш

"Атеш" показав координати розташування ворожого "Бука": 47,5337226, 37,2052414.

Координати ЗРК Бук-М2 у Донецькій області Фото: Атеш

Активісти пообіцяли й надалі стежити за діями ворога, аби виявляти цілі для подальшого знищення.

Що таке ЗРК "Бук-М2" та для чого використовується?

Зенітний ракетний комплекс Бук-М2 — сучасна система протиповітряної оборони середньої дальності. Розроблений у Науково-дослідному інституті приладобудування імені В.В. Тихомирова та призначений для знищення різноманітних повітряних цілей.

Цей багатоканальний і високомобільний комплекс здатен вражати літаки стратегічної та тактичної авіації, гелікоптери (зокрема ті, що зависають), крилаті ракети та інші аеродинамічні об'єкти. Комплекс ефективний проти тактичних балістичних та авіаційних ракет, керованих авіабомб, а також наземних і надводних радіоконтрастних цілей.

Бук-М2 може працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної та вогневої протидії противника. Комплекс використовується для протиповітряної оборони військових підрозділів і об'єктів у різних видах бойових дій, а також для захисту адміністративно-промислових об'єктів і територій країни.

Нагадаємо, що активісти групи Cyber Resistance разом із розвідувальною спільнотою InformNapalm "злили" секретні документи про російсько-індійські оборонні контракти з постачання ЗРК С-400.

Крім цього, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової показали знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Тор".