Українські захисники знищили російський ЗРК "Тор", який ховався на "Донбас-Арені" (відео)

На відео також зафільмовано знищення іншої ворожої техніки та особового складу окупантів.

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Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій "СтраКом ЗСУ".

"Російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" підло сховався на "Донбас-Арені". Наші десантники дочекалися, доки він виїде…тут йому й кінець", — йдеться у повідомленні.

"СтратКом" також оприлюднив відео знищення ворожого ЗРК.

На відео видно, як російський ЗРК заїжджає до будівлі-укриття, після чого в неї влучно потрапляє український снаряд — будівля вибухає разом з тим, що усередині неї.

Також на відео присутні кадри знищення іншої ворожої техніки та особового складу окупантів, які їздять, зокрема, на мотоциклах.

Нагадаємо, 23 липня бійці 110-ї окремої гвардійської механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України на Покровському напрямку збили російський штурмовик Су-25.

22 липня бійці 47-ї окремої механізованої бригади спільно з іншими підрозділом Збройних сил України знищили інженерну машину дистанційного мінування "Земледелие" на Покровському напрямку у Донецькій області.