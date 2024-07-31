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Випускав двигуни Іл-76: "Атеш" дістався до заводу "Ростех" у Ярославській області (фото)

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Фото: Вікіпедія | Партизани відшукали вразливі точки на ПАТ "НПО "Сатурн" в Рибінську у Ярославській області (ілюстративне фото)

Російський завод з випуску різних видів авіаційних та корабельних двигунів розташований за 700 км від кордонів України. Партизани "Атеш" з'ясували, де на його території стоять ємності з пропаном, керосином та киснем.

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На території російського підприємства ПАТ "НПО "Сатурн", розташованого у місті Рибінськ у Ярославській області РФ, виготовляють двигуни для військових та цивільних літаків, а також для вертольотів. Поруч із випробувальними та виробничими майданчиками росіяни зберігають вибухонебезпечні речовини. Військова група опору "Атеш" з'ясувала координати найважливіших точок, у разі удару по яких все вибухне. Про ситуацію на російському заводі, який належить корпорації "Ростєх", розповіли у Telegram-каналі групи.

Вдень 31 липня на каналі з'явився допис із низкою світлин, зроблених агентами "Атеш". Вони пробрались на територію заводу "Сатурн", який працює цілодобово: слід знайти спосіб надовго вивести його з ладу. На фото можна побачити, як агенти оглянули майданчик перед головним корпусом, а потім пішли вглиб території, яку мали б серйозно охороняти.

Завод РФ, ПАО НПО Сатурн, завод Сатурн, Рибінськ, головний корпус Fullscreen
Завод РФ - один з корпусів ПАО "НПО "Сатурн"
Фото: Атеш
Завод РФ, ПАО НПО Сатурн, завод Сатурн, Рибінськ, територія Fullscreen
Завод РФ - територія ПАО "НПО "Сатурн"
Фото: Атеш

На наступних фото — фрагмент Google maps, на якій "Атеш" позначив низку цікавих об'єктів. Серед них — корпус, де збирають та випробовують двигуни, вертолітний майданчик, зварюваний і токарний цехи, цех із виготовлення лопатей двигуна. Між цими об'єктами — склади або трубопроводи, в яких зберігаються легкозаймисті речовини: керосин, пропан, балони з киснем (10 шт.). Крім того, можна помітити резервну електропідстанцію, яка вмикається, якщо раптом відключається центральне живлення. Особливо позначено точку 8 — це трубопровід для перекачування пропану, який назвали "найвразливішим місцем".

Завод РФ, ПАО НПО Сатурн, завод Сатурн, Рибінськ, цехи Fullscreen
Завод РФ - які об'єкти є на території ПАО "НПО "Сатурн"
Фото: Атеш
Завод РФ, ПАО НПО Сатурн, завод Сатурн, Рибінськ, геолокація Fullscreen
Завод РФ - геолокація території ПАО "НПО "Сатурн"
Фото: Атеш

"Ми маємо інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами. Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить суттєво скоротити обслуговування та виробництво двигунів для військової авіації ЗС РФ", — ідеться у дописі "Атеш".

Партизани також опублікували точні координати 10 будівель, в яких розміщено виробництво або небезпечні речовини. 58.053153, 38.805867 та 58.052054, 38.809952 — точки 2 (склад керосину) і 3 (цех складання двигунів), 58.052474, 38.811805 та 58.047532, 38.803930 — точки 6 (зварювальний цех) та 8 (перекачка пропану), 58.051814, 38.805183 — точка 4 (лопаті двигунів).

Завод РФ, ПАО НПО Сатурн, завод Сатурн, Рибінськ, площа Fullscreen
Завод РФ - яка площа ПАО "НПО "Сатурн"
Фото: Google Maps

Удари по РФ — що відомо про "Сатурн"

Відстань від виробничих приміщень ПАТ "НПО "Сатурн" до України — близько 700 км. Водночас засобам ураження, якби їх туди надіслали, довелось би пролітати поруч із Москвою, яку росіяни оточили комплексами ППО.

Завод РФ, ПАО НПО Сатурн, завод Сатурн, Рибінськ, відстань Fullscreen
Завод РФ - яка відстань до ПАО "НПО "Сатурн"
Фото: Google Maps

ПАТ "НПО "Сатурн" — російське підприємство у місті Рибінськ під Ярославлем, перші корпуси якого збудували у 1916 році. З того часу воно стало основним виробником двигунів різних типів, серед них — двигун для військово-транспортного літака Іл-76. На сайті компанії вказується, що вона випускає силові агрегати для кораблів — цивільних та військових, а також займається космічними ракетами. Завод входить до державної корпорації "Ростєх", яка обслуговує військово-промисловий комплекс РФ і виробляє зброю для російської армії. На порталі "Війна. Санкції" вказано, що завод "ОДК Сатурн" перебуває під санкціями США, Канади та інших партнерів України.

Завод РФ, ПАО НПО Сатурн, завод Сатурн, Рибінськ, двигун Іл-76 Fullscreen
Завод РФ - двигун для Іл-76
Фото: Вікіпедія

Зазначимо, у липні сталась пожежа на заводі "Уралтрансмаш" у Єкатеринбурзі. На відео з місця подій можна побачити, що вогонь охопив значну частину цехів, у яких виробляли самохідні артилерійські установки для ЗС РФ.

Нагадуємо, 27 липня агенти "Атеш" дослідили відео з танками Т-90, які помітили на вантажному потязі у Санкт-Петербурзі. 19 липня їхній агент оглянув схованку спецпризначенців ЗС РФ, які перебувають у Горлівці неподалік від лінії фронту на Донбасі.