Випускав двигуни Іл-76: "Атеш" дістався до заводу "Ростех" у Ярославській області (фото)

Російський завод з випуску різних видів авіаційних та корабельних двигунів розташований за 700 км від кордонів України. Партизани "Атеш" з'ясували, де на його території стоять ємності з пропаном, керосином та киснем.

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На території російського підприємства ПАТ "НПО "Сатурн", розташованого у місті Рибінськ у Ярославській області РФ, виготовляють двигуни для військових та цивільних літаків, а також для вертольотів. Поруч із випробувальними та виробничими майданчиками росіяни зберігають вибухонебезпечні речовини. Військова група опору "Атеш" з'ясувала координати найважливіших точок, у разі удару по яких все вибухне. Про ситуацію на російському заводі, який належить корпорації "Ростєх", розповіли у Telegram-каналі групи.

Вдень 31 липня на каналі з'явився допис із низкою світлин, зроблених агентами "Атеш". Вони пробрались на територію заводу "Сатурн", який працює цілодобово: слід знайти спосіб надовго вивести його з ладу. На фото можна побачити, як агенти оглянули майданчик перед головним корпусом, а потім пішли вглиб території, яку мали б серйозно охороняти.

Завод РФ - один з корпусів ПАО "НПО "Сатурн" Фото: Атеш Завод РФ - територія ПАО "НПО "Сатурн" Фото: Атеш

На наступних фото — фрагмент Google maps, на якій "Атеш" позначив низку цікавих об'єктів. Серед них — корпус, де збирають та випробовують двигуни, вертолітний майданчик, зварюваний і токарний цехи, цех із виготовлення лопатей двигуна. Між цими об'єктами — склади або трубопроводи, в яких зберігаються легкозаймисті речовини: керосин, пропан, балони з киснем (10 шт.). Крім того, можна помітити резервну електропідстанцію, яка вмикається, якщо раптом відключається центральне живлення. Особливо позначено точку 8 — це трубопровід для перекачування пропану, який назвали "найвразливішим місцем".

Завод РФ - які об'єкти є на території ПАО "НПО "Сатурн" Фото: Атеш Завод РФ - геолокація території ПАО "НПО "Сатурн" Фото: Атеш

"Ми маємо інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами. Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить суттєво скоротити обслуговування та виробництво двигунів для військової авіації ЗС РФ", — ідеться у дописі "Атеш".

Партизани також опублікували точні координати 10 будівель, в яких розміщено виробництво або небезпечні речовини. 58.053153, 38.805867 та 58.052054, 38.809952 — точки 2 (склад керосину) і 3 (цех складання двигунів), 58.052474, 38.811805 та 58.047532, 38.803930 — точки 6 (зварювальний цех) та 8 (перекачка пропану), 58.051814, 38.805183 — точка 4 (лопаті двигунів).

Завод РФ - яка площа ПАО "НПО "Сатурн" Фото: Google Maps

Удари по РФ — що відомо про "Сатурн"

Відстань від виробничих приміщень ПАТ "НПО "Сатурн" до України — близько 700 км. Водночас засобам ураження, якби їх туди надіслали, довелось би пролітати поруч із Москвою, яку росіяни оточили комплексами ППО.

Завод РФ - яка відстань до ПАО "НПО "Сатурн" Фото: Google Maps

ПАТ "НПО "Сатурн" — російське підприємство у місті Рибінськ під Ярославлем, перші корпуси якого збудували у 1916 році. З того часу воно стало основним виробником двигунів різних типів, серед них — двигун для військово-транспортного літака Іл-76. На сайті компанії вказується, що вона випускає силові агрегати для кораблів — цивільних та військових, а також займається космічними ракетами. Завод входить до державної корпорації "Ростєх", яка обслуговує військово-промисловий комплекс РФ і виробляє зброю для російської армії. На порталі "Війна. Санкції" вказано, що завод "ОДК Сатурн" перебуває під санкціями США, Канади та інших партнерів України.

Завод РФ - двигун для Іл-76 Фото: Вікіпедія

Зазначимо, у липні сталась пожежа на заводі "Уралтрансмаш" у Єкатеринбурзі. На відео з місця подій можна побачити, що вогонь охопив значну частину цехів, у яких виробляли самохідні артилерійські установки для ЗС РФ.

Нагадуємо, 27 липня агенти "Атеш" дослідили відео з танками Т-90, які помітили на вантажному потязі у Санкт-Петербурзі. 19 липня їхній агент оглянув схованку спецпризначенців ЗС РФ, які перебувають у Горлівці неподалік від лінії фронту на Донбасі.