Создан для ядерного оружия: китайский ядерный бомбардировщик Н-6 уже над Аляской?

Речь идет о реликте Холодной войны, который до сих пор достаточно надежен, чтобы оставаться в строю. А оснащение современными радарами и вооружением делает этот китайский самолет еще более опасным в контексте противостояния США.

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватило четыре иностранных самолета – два российских "Медведя" ТУ-95 и два китайских бомбардировщика H-6 – вблизи границы Аляски. Это стало первой совместной операцией российских и китайских самолетов в идентификационной зоне ПВО Аляски (ADIZ).

Фокус перевел статью Харрисона Касса об особенностях китайского стратегического бомбардировщика Xian H-6.

Бомбардировщики, не нарушившие воздушное пространство США, были частью "совместного стратегического воздушного патрулирования" над Беринговым морем, согласно заявлению Министерства обороны Китая.

H-6, китайский вариант советского Ту-16, оснащен современным вооружением и радарными системами, что вызвало обеспокоенность США по поводу его потенциальных наступательных возможностей в противостоянии на больших дистанциях.

Бомбардировщик H-6 прибыл из Китая

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки перехватило четыре иностранных самолета – два российских и два китайских, – пролетавших вблизи границы Аляски. Это первый случай, когда российские и китайские самолеты были перехвачены во время совместного полета.

Бомбардировщики не пересекали воздушное пространство США, оставаясь в международном воздушном пространстве идентификационной зоны ПВО Аляски (ADIZ). По словам представителей NORAD, которые направили два F-16, один F-35 и два CF-18, бомбардировщики "не представляли угрозы".

"США и Канада, которые вместе входят в NORAD, перехватили российские Ту-95 "Медведь" и китайские бомбардировщики H-6", – сообщает CNN. Этот инцидент стал первым случаем, когда H-6 вошел в зону ADIZ Аляски.

Стратегический бомбардировщик Xian H-6 НОАК

Согласно заявлению Министерства обороны Китая, китайцы и россияне приняли участие в "совместном стратегическом воздушном патрулировании в соответствующем воздушном пространстве Берингова моря" в рамках существующего ежегодного плана сотрудничества вооруженных сил двух государств.

Представитель китайского Минобороны Чжан Сяоган заявил, что этот полет стал восьмым подобным проявлением сотрудничества между двумя вооруженными силами с 2019 года, проведенным с целью "дальнейших испытаний и повышения уровня сотрудничества между двумя военно-воздушными силами, а также углубления стратегического взаимного доверия и практического сотрудничества между двумя странами".

Сяоган уточнил, что "эта акция не направлена против третьих сторон". Давайте подробнее рассмотрим китайский бомбардировщик, участвовавший в инциденте, – H-6.

Досье H-6

Применение H-6 в тандеме с российскими бомбардировщиками на этой неделе было вполне кстати, учитывая, что H-6 изначально был разработан в Советском Союзе. Китайский H-6 – это лицензионная версия советского Ту-16 "Барсук". Дебют Ту-16 состоялся в 1952 году, то есть история H-6 насчитывает уже семь десятилетий. Самолет зарекомендовал себя как достаточно надежный: 231 единица до сих пор остается на вооружении ВВС Народно-освободительной армии.

Государственная компания Xi'an Aircraft Industrial Corporation построила H-6 с помощью советских инженеров.

Стратегический бомбардировщик Xian H-6 НОАК

Американская разведка впервые обнаружила H-6 в 1971 году, когда спутники ЦРУ наблюдали его во время тренировочных полетов. Хотя H-6 был разработан для доставки ядерного оружия (и действительно провел девять ядерных испытаний), самолет переключился на более привычную роль после разработки ядерных боеголовок, которые можно было запускать с суши или с подводной лодки.

Как бы то ни было, США не могут не обратить внимание на тот факт, что бомбардировщик, на счету которого имеется опыт применения ядерного оружия, оказался в пределах ADIZ Аляски.

Чтобы сохранить актуальность H-6 в 21 веке, были проведены многочисленные модернизации, в ходе которых обновили вооружение и радарные системы. По данным американской разведки, самой последней версией H-6 является вариант N, способный дозаправляться в воздухе и нести крылатые ракеты воздушного базирования. Пентагон обеспокоен тем, что H-6N может предоставить китайцам наступательный воздушный потенциал дальнего радиуса действия.

Как и B-52 Stratofortress и Ту-95, H-6 – это реликт Холодной войны, который до сих пор достаточно надежен, чтобы оставаться в строю.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.