Депутат переправил за границу под видом волонтеров более 70 уклонистов, — полиция

Обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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После мобилизации депутат одного из сельских советов Тернопольской области проходил службу в одной из воинских частей областного центра, где получил доступ к служебной документации. Об этом сообщают в полиции.

Мужчина вносил сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу для ввоза гуманитарной помощи для военных, но в документы вместо реальных фамилий водителей вписывал данные уклонистов.

В полиции не указывают какого именно сельсовета, однако ZAXID.NET стало известно, что речь идет об избраннике Ивановского сельского совета бывшего Теребовлянского района.

На основании поддельных писем-обоснований таких лиц включали в автоматизированную информационную систему "Шлях" и они беспрепятственно выезжали за пределы Украины, однако обратно не возвращались.

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Таким образом, как сообщается, в течение июля 2022 — января 2023 годов он помог пересечь границу 74 военнообязанным мужчинам.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас обвинительный акт с материалами уголовного производства направлен в суд.

Напомним, командующий ОК "Запад" Александр Селецкий заявил, что работники ТЦК не могут задерживать украинцев за административные нарушения. Он объяснил, кто на самом деле имеет такие полномочия.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что темпы мобилизации в Украине выросли, но людей в армии все равно не хватает.