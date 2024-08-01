Депутат переправив за кордон під виглядом волонтерів понад 70 ухилянтів, — поліція

Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

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Після мобілізації депутат однієї із сільських рад Тернопільської області проходив службу в одній із військових частин обласного центру, де отримав доступ до службової документації. Про це повідомляють у поліції.

Чоловік вносив відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон для ввезення гуманітарної допомоги для військових, але у документи замість реальних прізвищ водіїв вписував дані ухилянтів.

В поліції не вказують якої саме сільради, однак ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про обранця Іванівської сільської ради колишнього Теребовлянського району.

На підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи "Шлях" і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися.

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У такий спосіб, як повідомляється, упродовж липня 2022 – січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

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