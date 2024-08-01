"Сегодня их агония закончилась": в Белом доме подтвердили обмен между Россией и Западом

Байден подчеркнул, что США договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семь граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране.

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Соединенные штаты Америки в рамках обмена с РФ вернули трех граждан США и одного владельца американской грин-карты. Речь идет о Поле Вилане, Эване Гершковиче, Алсу Курмашевой и Владимире Кара-Мурзе. Об этом сообщили в пресс-службе президента США Джо Байдена.

"Соглашение, которое обеспечило им свободу, было подвигом дипломатии. В целом мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семь граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Все они пережили невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их агония закончилась", — сказал американский президент.

Он поблагодарил союзников, включая Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию, что, по словам Байдена, свидетельствует о том, что надо иметь друзей в этом мире, которым можно доверять и на которых можно положиться.

"Моя администрация вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых были в плену еще до того, как я пришел в должность. Тем не менее, слишком много семей до сих пор разлучены со своими близкими, и для меня как президента нет высшего приоритета, чем вернуть этих американцев домой", — сказал Джо Байден.

Напомним, что среди других заключенных, участвовавших в обмене: немецкий сотрудник Красного креста Рико Кригер, которого приговорили к смертной казни, а затем помиловали в Беларуси, политик Илья Яшин, а также офицер ФСБ Вадим Красиков, который в Берлине убил в 2019 году бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, воевавшего против России во Второй чеченской войне.