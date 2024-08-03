В 1 отдельной танковой Северской бригаде новый комбриг: им стал боевой офицер (фото)

Олег Могульский ранее был командиром 8 отдельного горно-штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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Полковник Леонид Хода, который 4 года был командиром 1 отдельной танковой Северской бригады, в субботу, 3 августа, передал боевое знамя новому комбригаду, подполковнику Олегу Могульскому. Об этом сообщили в 1 ОТБр.

Леонид Хода, как отмечается, поблагодарил военнослужащих за службу, подчеркнув, что главной задачей является сохранение жизни людей.

Леонид Хода

Как говорится в сообщении, бойцы 1 отдельной танковой Северской бригады поблагодарили уже бывшего командира "за четыре года добросовестного труда", вместе с которым прошли тяжелые бои на территории Черниговщины, Донецком и Запорожском направлениях.

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Новый комбриг, как отмечается, планирует переформатировать бригады, скомбинировав стрелковые и механизированный батальоны и сформировав коллектив таким образом, где каждый боец будет "на своем месте". Кроме того, он собирается отыскать возможности для перевооружения на новые образцы техники.

Также он пообещал лично проследить, чтобы командиры и начальники были на своих местах и понимали, что жизнь бойцов на их ответственности.

Кто такой Олег Могульский

Олег Могульский Фото: 1 ОТБр

До назначения в 1 ОТБр Олег Могульский служил в 169 учебном центре, командовал 300-м учебным танковым полком. Перед тем был командиром 8 отдельного горно-штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Является участником Антитеррористической операции и Операции Объединенных Сил.

12 июня сообщество DeepState, ссылаясь на сообщение одного из военнослужащих, которое сейчас уже недоступно, сообщило о "странных и вполне вероятно непрофессиональных действиях" командования 1 ОТБр. Силы обороны, как отмечалось, потеряли более 15 квадратных километров территорий в районе села Старомайорское Донецкой области.

Напомним, в июне стало известно, что возле Старомайорского образовалось "кладбище" уничтоженной техники ВС РФ.

Также напомним, что 2 августа наблюдалась дерзкая попытка ВС РФ продвинуться севернее села Урожайного Волновахского района Донецкой области.