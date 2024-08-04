Вслед за Польшей: в Чехии может появиться свой Украинский легион, — СМИ

Министерство обороны Чехии собирает сведения от польской стороны относительно создания подразделения. По данным ведомства, в стране подготовили свыше 4000 украинских военнослужащих в 2023 году.

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Правительство Чехии следит за формированием Украинского легиона в Польше и рассматривает возможность участия в этом проекте. Об этом пишет Kyiv Independent.

Украинский легион представили в начале этого месяца как добровольческое военное подразделение, состоящее из украинских мужчин, которые живут в Польше и прошли подготовку в вооруженных силах страны.

"Министерство обороны Чехии собирает сведения от польской стороны относительно создания так называемого Украинского легиона", — сообщает Idnes.cz со ссылкой на представителя министерства Давида Полака.

По его словам, как только удастся собрать необходимые данные, будет рассмотрена возможность участия Польши.

Пока неясно, предусматривает ли участие Чехии создание аналогичного подразделения на территории страны или же помощь в создании легиона в Польше.

По данным Министерства обороны Чехии, в стране подготовили свыше 4000 украинских военнослужащих в 2023 году.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что такой план может помочь украинским мужчинам в стране принять участие в защите своей родины.

"Многие граждане хотят помочь своей стране, но не хотят возвращаться в Украину, потому что не знают, чего ожидать", — сказала она журналистам CT24.

В Чехии находится примерно 570 000 украинских граждан, среди прочего примерно 380 000 получили статус беженцев.

Украинский легион в Польше

В Польше проживает примерно миллион украинцев. О создании вооруженного подразделения было объявлено в рамках соглашения о безопасности, подписанного между Украиной и Польшей 8 июля.

Набор в легион будут проводить украинские консульства. Добровольцев призовут в соответствии с законодательством Украины и обучат в Польше местные инструкторы. По состоянию на 11 июля в легионе зарегистрировались "несколько тысяч" человек, отметил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Напомним, что 11 июля Радослав Сикорский заявил, что в Польше тысячи граждан стремятся записаться в Украинский легион.

Также сообщалось, что Грузия объявила в розыск 300 бойцов "Грузинского легиона", воевавших в составе ВСУ.