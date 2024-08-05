Новый "большой бизнес": туристы едут в Украину на места военных преступлений РФ, — Times

По словам журналистов, есть более десятка компаний, которые предлагают экскурсии только в Бучу. Многие также предлагают недельный тур по деоккупированным территориям Украины за почти 4 тысячи долларов.

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Туристы из разных стран ездят в Украину, чтобы посмотреть на места военных преступлений российских оккупантов. Это стало новым "большим бизнесом", о чем пишет издание The Times.

Журналисты пообщались с руководителем компании Capital Tours Светом Моисеевым. Раньше он водил туристов на пешеходные экскурсии по Киево-Печерской лавре, но теперь показывает иностранцам Бучу, Ирпень и Гостомель, где ВС РФ убивали мирных украинцев. Он берет 166 долларов за шестичасовую экскурсию.

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Издание пишет, есть более десятка компаний, которые предлагают экскурсии только в Бучу. Многие также предлагают недельный тур по деоккупированным территориям Украины за почти 4 тысячи долларов.

Сообщается, что большинство туристов приезжают летом. Так, Моисеев провел уже от 30 до 40 экскурсий. В основном к нему обращаются мужчины, которые путешествуют в одиночки. Среди них есть американцы, французы, британцы и японцы.

"Это люди, которые хотят увидеть, как выглядит страна в состоянии войны", — сказал он.

Как рассказал мужчина, около половины своего заработка он "обещает" отдавать на нужны Сил обороны. Он провел параллель с концентрационным лагерем нацистов "Освенцим", где также совершались военные преступления. Моисеев считает, что о произошедшем в Украине должен знать весь мир.

В материале говорится, что жители Бучи чаще всего соглашаются с Моисеевым, но есть и те, кто возмущен таким способом заработка.

Как рассказала жительница Бучи 65-летняя Татьяна Владимировна, когда российские солдаты пришли Бучу, они устроили свой штаб в техникуме, в котором работала женщина. Оккупанты внезапно для себя обнаружили, что в подвале прячется около 100 человек, женщин и детей. Татьяна Владимировна была посредником и пыталась договориться с россиянами о еде и воде. Их отпустили только через пять дней.

По словам женщины, когда люди возвращались в свои дома, они видели все последствия бесчинств россиян на улицах города.

"Хорошо, что люди приезжают сюда и знают, что с нами сделали русские. Но я не вижу справедливости в том, что люди зарабатывают на этом деньги, когда эти деньги должны идти на восстановление Бучи", — сказала она.

Сами же иностранцы, побывавшие в Украине, говорят, что почувствовать то же самое, смотря все по телевизору, невозможно.

Ранее сообщалось, что оккупанты расчленили пленного воина. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что ответственность за преступление лежит не на конкретных бойцах, а на всей России. Он отметил, что совершить такое могли только нелюди.