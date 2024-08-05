Мобилизация в Украине: кого могут призвать в Силы обороны с 18 лет, — нардеп (видео)

Как рассказал Роман Костенко, 19-летних не мобилизуют в ВСУ, если они сами не изъявят желания служить. Он также заявил, что после 2022 года такие справки, как "ограниченно годный в военное время, непригодный в мирное", больше не выдаются.

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В Украине могут призвать в армию людей в возрасте до 25 лет, однако лишь в определенных случаях. Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал народный депутат Украины от "Голоса", секретарь комитета по национальной безопасности ВР Роман Костенко.

"У нас разрешено мобилизовать военнообязанных с 18 лет. Если ты военнообязанный, то тебя могут призвать с 18 до 25 лет. Например, у меня в подразделении служит много людей до 25 лет", — рассказал он.

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Костенко заявил, что 19-летних не мобилизуют в ВСУ, если они сами не изъявят желания служить. Он также заявил, что после 2022 года такие справки, как "ограниченно годный в военное время, непригодный в мирное", больше не выдаются.

"Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно пригоден во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет… Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы", — сказал Костенко.

Роман Костенко о мобилизации в Украине (смотреть с 6 минуты)

Ранее сообщалось, что некоторые люди с инвалидностью обязаны пройти ВВК. Люди, у которых есть удостоверение об инвалидности, имеют право на отсрочку от мобилизации. Впрочем, все же возникают вопросы о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.

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