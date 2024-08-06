Что делать военнообязанным украинцам за рубежом, которые не обновили данные: разъяснение юриста

Актуализация места жительства для таких военнообязанных более чем актуальна, в частности, из-за необходимости контроля адреса регистрации, на которую может быть направлена повестка от ТЦК.

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Тысячи военнообязанных мужчин до 17 июля должны были обновить свои учетные данные. Впрочем, по разным причинам не все смогли это сделать. Как можно обновить данные, находясь за границей в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись.

Так, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" от 11 апреля 2024 года предусмотрено обновление таких данных:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

Срок обновления истек 17 июля 2024 года.

Как рассказала адвокат, если военнообязанный находится за границей, сообщение об изменении данных можно отправить на официальный электронный адрес ТЦК, где он находится на воинском учете или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии), объясняет адвокат.

"Актуализация места жительства для таких военнообязанных более чем актуальна, и в первую очередь из-за необходимости контроля адреса регистрации, на которую может быть направлена повестка от ТЦК, игнорирование которой влечет административную ответственность, ограничение прав управления транспортным средством и другие негативные последствия в виде накопления штрафов, аресты имущества и прочее до уголовной ответственности", — предупреждает Лариса Кись.

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета в особый период влечет за собой наложение штрафа от одной 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 — 25 500 грн) по ст. 210 КУоАП, отмечает юрист.

Напомним, что работники ТЦК иногда устраивают "внутренние" негласные соревнования между собой. В частности, есть "соревнования", кто вручит повестку владельцу самой дорогой машины, в частности, владельцу Mercedes-Benz Geländewagen.