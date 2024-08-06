Що робити військовозобов'язаним українцям за кордоном, які не оновили дані: роз'яснення юриста

Актуалізація місця проживання для таких військовозобов'язаних більш ніж нагальна,зокрема, через необхідність контролю адреси реєстрації, на яку може бути надіслана повістка від ТЦК.

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Тисячі військовозобов'язаних чоловіків до 17 липня мали оновити свої облікові дані. Втім, з різних причин не всі змогли це зробити. Як можна оновити дані, перебуваючи за кордоном у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кісь.

Так, законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" від 11 квітня 2024 року передбачене оновлення таких даних:

адреса проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти);

інші персональні дані.

Строк оновлення сплинув 17 липня 2024 року.

Як розповіла адвокатка, якщо військовозобов'язаний перебуває за кордоном, повідомлення про зміну даних можна надіслати на офіційну електронну адресу ТЦК, де він перебуває на військовому обліку або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності), пояснює адвокат.

"Актуалізація місця проживання для таких військовозобов'язаних більш ніж нагальна, і в першу чергу через необхідність контролю адреси реєстрації, на яку може бути надіслана повістка від ТЦК, ігнорування якої має наслідком адміністративна відповідальність, обмеження прав керування транспортним засобом та інші негативні наслідки у вигляді накопичення штрафів, арешти майна та інше до кримінальної відповідальності", — попереджає Лариса Кісь.

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період тягне за собою накладення штрафу від однієї 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 — 25 500 грн) за ст. 210 КУпАП, зазначає юристка.

Нагадаємо, що працівники ТЦК іноді влаштовують "внутрішні" негласні змагання між собою. Зокрема, є "змагання", хто вручить повістку власнику найдорожчої автівки, зокрема, власнику Mercedes-Benz Geländewagen.