ВС РФ продвинулись к улице Достоевского в Северном и к улице Гагарина в Нью-Йорке в Донецкой области. В Генштабе сообщают о сложных боях на этом участке.

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Российские оккупанты за прошедшие сутки имеют продвижение в Донецкой области в районе не менее трех населенных пунктов на Торецком и Покровском направлениях. Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся возле Никольского, в Нью-Йорке и Желанном. Уточнена линия соприкосновения в Глубоком", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности личного состава Сил Обороны приграничные регионы аналитики DeepState пока не будут обновляться — лишь тогда, когда придет время.

"Каждый чувствует себя стратегом — это нормально, но сейчас надо не мешать ребятам и военному руководству принимать решения, от которых зависит судьба каждого", — отметили в DeepState.

В ночной сводке Генштаба ВСУ за 6 августа сообщили, что на Торецком направлении россияне 14 раз атаковали украинские войска возле Торецка, Нью-Йорка и Северного. На тот момент 13 боестолкновений закончились и еще одно продолжалось.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шел 31 бой неподалеку Александровки, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Веселого, Ивановки, Желанного, Камышевки, Скучного, Яснобродовки и Карловки. Силы обороны отбили 25 атак, шесть — еще продолжались.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 235 оккупантов, 101 из них — безвозвратно. Также уничтожено семь блиндажей, 10 БПЛА разных видов и четыре единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден наземный дрон, девять артиллерийских систем и четыре единицы автотранспорта", — говорится в сообщении Генштаба.

В отчете американского Института изучения войны 6 августа сообщается, что ВС РФ продвинулись вблизи Торецка, в частности, к улице Достоевского в северо-западной части Северного. Воины российской 9-й мотострелковой бригады (1-й СК "ДНР") подняли флаг над зданием на улице Гагарина в северо-западной части Нью-Йорка (к югу от Торецка).

Российские источники утверждали, что армия РФ захватила поселения, хотя ISW не нашел визуального подтверждения этого "максималистского утверждения".

Также военные блогеры РФ утверждали, что ВС РФ продвинулись на участке шириной 1,6 километров и глубиной до 800 метров в восточном Северном, а также продвинулись в районе Дружбы (к востоку от Торецка) и Железного (к юго-востоку от Торецка).

Напомним, что 6 августа сообщалось, что ВС РФ продвинулись на 4 участках фронта и пытаются вклиниться в оборону ВСУ. Враг имел успехи возле Желанного на Покровском направлении и Нью-Йорка, Железного и Северного на Торецком.