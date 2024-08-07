ЗС РФ просунулися на 3 ділянках фронту на Донеччині, — DeepState

ЗС РФ просунулися до вулиці Достоєвського у Північному і до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку на Донеччині. У Генштабі повідомляють про складні бої на цій ділянці.

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Російські окупанти минулої доби мають просування на Донеччині в районі щонайменше трьох населених пунктів на Торецькому і Покровському напрямках. Про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся біля Микільського, в Нью-Йорку та Желанному. Уточнено лінію зіткнення у Глибокому", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цілях безпеки особового складу Сил Оборони прикордонні регіони аналітики DeepState поки не будуть оновлюватися — лише тоді, коли прийде час.

"Кожен відчуває себе стратегом — це нормально, але зараз треба не заважати хлопцям та військовому керівництву ухвалювати рішення від яких залежить доля кожного", — зауважили в DeepState.

В нічному зведенні Генштабу ЗСУ за 6 серпня повідомили, що на Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька, Нью-Йорка та Північного. На той момент 13 боєзіткнень закінчилися і ще одне тривало.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точився 31 бій неподалік Олександрівки, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Веселого, Іванівки, Желанного, Комишівки, Скучного, Яснобродівки та Карлівки. Сили оборони відбили 25 атак, шість — ще продовжувалися.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 235 окупантів, 101 з них — безповоротно. Також знищено сім бліндажів, 10 БпЛА різних видів та чотири одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено наземний дрон, дев’ять артилерійських систем та чотири одиниці автотранспорту", — йдеться в повідомленні Генштабу.

У звіті американського Інституту вивчення війни 6 серпня повідомляється, що ЗС РФ просунулися поблизу Торецька, зокрема, до вулиці Достоєвського в північно-західній частині Північного. Вояки російської 9-ї мотострілецької бригади (1-й СК "ДНР") підняли прапор над будівлею на вулиці Гагаріна в північно-західній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька).

Російські джерела стверджували, що армія РФ захопила поселення, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цього "максималістського твердження".

Також військові блогери РФ стверджували, що ЗС РФ просунулися на ділянці завширшки 1,6 кілометрів і завглибшки до 800 метрів у східному Північному, а також просунулися в районі Дружби (на схід від Торецька) і Залізного (на південний схід від Торецька).

Нагадаємо, що 6 серпня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися на 4 ділянках фронту і намагаються вклинитися в оборону ЗСУ. Ворог мав успіхи біля Желанного на Покровському напрямку та Нью-Йорка, Залізного і Північного на Торецькому.