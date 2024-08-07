ВС РФ хотят "закрыть мешок" возле Нью-Йорка: аналитик описал ситуацию на Торецком направлении

По словам сооснователя проекта DeepState Романа Погорелого, противник накопил огромное количество личного состава на Донбассе, однако ВСУ продолжают держать оборону и ломают планы россиян.

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Российские оккупанты не перестают давить на позиции украинских защитников в Донецкой области и сейчас сложная ситуация складывается вокруг населенного пункта Нью-Йорк. Деталями поделился сооснователь и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, попытки хаотичного продвижения к Торецку со стороны противника не прекращаются. В селе Нью-Йорк в Донецкой области также был вывешен российский флаг, но это не значит, что населенный пункт был оккупирован ВС РФ.

"Это не означает, что россияне взяли под контроль этот населенный пункт, но они пытаются двигаться туда. Противник пытается закрепляться и оккупировать его. Также прослеживаются движения от Зализного в сторону Нью-Йорка. То есть это наталкивает на мысль, что враг хочет закрыть "мешок", который образовался. Также россияне в районе Зализного, Дружбы и Пивничного пытаются войти в Торецк. Россияне не зашли в город и не закрепились, но попытки есть", — заявил Роман Погорелый.

Аналитик рассказал, что сейчас происходит в районе села Нью-Йорк на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Отдельно аналитик добавил, что в районе Торецка также активно работают разведывательные группы российских оккупантов. Они пытаются найти слабые места в украинской обороне.

Бойцы ВСУ тем временем продолжают оборонять позиции и наносят эффективные удары по российской пехоте.

"Плотная застройка способствует русским, потому что они могут там скрываться, закрепляться, прятаться. К сожалению, русских очень много. Они движутся везде, где могут, не оставляя попыток хаотично двигаться в направлении Торецка", — подытожил Роман Погорелый.

Напомним, 6 августа сообщалось, что оккупанты подняли флаг РФ в Нью-Йорке Донецкой области. Сделали они это над учебным корпусом специальной общеобразовательной школы-интерната №38 в северо-западной части населенного пункта на Донбассе, рассказали аналитики.