Половину контролируют ВСУ, но ненадолго: обозреватель объяснил, какие угрозы в Нью-Йорке (видео)

После оккупации Нью-Йорка россияне получат возможность дальше продвигаться по "улицам" Торецкой агломерации, предупредил военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, следующая возможная цель — Железное, до которого около двух километров.

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Подразделения ВС РФ добрались в районы Нью-Йорка, образованные несколькими реками, которые пересекают этот украинский город на Донбассе. Вскоре ВСУ придется отступать из этого населенного пункта, а враг и дальше будет "играть резервами" и продвигаться дальше. В чем особенности ситуации в Нью-Йорке и куда дальше движутся россияне военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Пехньо объяснил, что для понимания ситуации в населенном пункте Торецкой агломерации следует обратить внимание на географию местности. По его словам, город разделяется реками на несколько частей. На трех направлениях прорвались военные ВС РФ — на юге, западе, северо-западе. Украинцы при этом удерживают кварталы на востоке, северо-востоке и юго-востоке, услышали журналисты.

"Получается, что на одном берегу закрепляются россияне и уже, очевидно, закрепились. Это продвижение выглядит таким, что рано или поздно нам придется отступить из этого района", — сказал Пехньо.

По мнению обозревателя, Нью-Йорку мог бы помочь прорыв ВСУ в Курскую область. Благодаря этому есть шанс, что российское командование перебросит туда резервы, которыми "играет" на Донбассе. С его слов, "большой вопрос", получится ли у Генштаба "нивелировать" резервы или "заставить неправильно использовать". Впрочем, россияне уже могут продвигаться дальше в двух направлениях — Нелиповка-Зализное и Нелиповка-Торецк, отметил спикер.

"Это такая большая агломерация и считаем, что, фактически, россияне продвигаются по определенным улицам этой агломерации", — прозвучало в эфире телеканала.

Бои на Донбассе — Пехньо о ситуации 7 августа в Нью-Йорке см. 12:35

На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть конфигурацию сил в Нью-Йорке. Российские подразделения обходят позиции ВСУ с запада, приблизившись к северным окраинам города. Также можно увидеть, что враг все ближе к Железному, расположенному в 2 км к востоку. На Google maps обозначены водные преграды, которые делят жилые кварталы и несколько притормаживают движение россиян, согласно объяснениям Пехньо.

Бои на Донбассе — линия соприкосновения в Нью-Йорке 7 августа Фото: DeepState Бои на Донбассе — карта города Нью-Йорк и расположение школы №38 Фото: Google Maps

Бои на Донбассе — детали

Отметим, Фокус рассказывал об активизации ВС РФ возле Торецка, а затем Нью-Йорка. Россияне усилили штурмы в июне 2024 года, военные аналитики сообщили об отступлении Сил обороны за Северное, Шумы, Южное. Тем временем враг начал давить на юге и в течение нескольких дней продвинулся на 5 км в сторону Юрьевки и Нью-Йорка. В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 7 августа указано, что на данном участке фронта состоялось 18 российских атак.

Напоминаем, 6 августа в сети появилось видео, на котором военные ВС РФ закрепляют флаг на школе-интернате №38 в Нью-Йорке. Между тем украинские военные едва избежали окружения на некоторых позициях и быстро отступили, заявили 7 августа в российских милитари-пабликах.