"Заинтересованы в молодежи": оккупанты на ВОТ заманивают служить на контракте за 100 тысяч рублей

По словам Ивана Федорова, россияне открыли мобильный пункт отбора на службу в российской армии на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы просто с улицы набирать людей в ВС РФ.

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На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики открыли мобильный пункт набора на службу в российскую армию, а желающих служить ищут на улицах. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

По его словам, оккупанты агитируют за вступление в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и активно ищут желающих подписать контракт на службу прямо на улицах.

Федоров добавил, российские оккупанты больше всего ищут молодежь и хотят привлечь ее к службе в отряде беспилотной авиации. Кроме того, враг активно агитирует местных жителей оказывать помощь российской армии.

"Особенно заинтересованы в молодежи — хотят привлечь ребят с оккупированной территории к службе в отряде беспилотной авиации", — написал глава ОВА.

Он отметил, что оккупационные власти обещают сотни тысяч рублей за убийство украинцев.

Также на ВОТ привлекают гражданских лиц к помощи армии. В частности, партия "Единая Россия" объявила сбор медикаментов для нужд военных РФ, а также предлагает населению сдать охотничье оружие для нужд оккупационной армии.

Напомним, что на временно оккупированной Херсонщине россияне планируют усилить контроль над водителями, требуя обязательного использования водительских прав российского образца. Украинские водительские удостоверения намерены признать недействительными.

Также жителей временно оккупированных территорий Украины заставляют делать флюорографию, для которой обязательно нужно иметь российский полис и паспорт.