"Зацікавлені в молоді": окупанти на ТОТ заманюють служити на контракті за 100 тисяч рублів

За словами Івана Федорова, росіяни відкрили мобільний пункт відбору на службу в російській армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб просто з вулиці набирати людей в ЗС РФ.

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники відкрили мобільний пункт набору на службу в російську армію, а охочих служити шукають на вулицях. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram.

За його словами, окупанти агітують за вступ у лави Збройних сил Російської Федерації та активно шукають бажаючих підписати контракт на службу просто на вулицях.

Федоров додав, російські окупанти найбільше шукають молодь та хочуть залучити її до служби в загоні безпілотної авіації. Крім того, ворог активно агітує місцевих жителів надавати допомогу російській армії.

"Особливо зацікавлені в молоді — хочуть залучити хлопців та дівчат з окупованої території до служби в загоні безпілотної авіації", — написав очільника ОВА.

Він зазначив, що окупаційна влада обіцяє сотні тисяч рублів за вбивство українців.

Також на ТОТ залучають цивільних осіб до допомоги армії. Зокрема, партія "Единая Россия" оголосила збір медикаментів для потреб військових РФ, а також пропонує населенню здати мисливську зброю для потреб окупаційної армії.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни планують посилити контроль над водіями, вимагаючи обов’язкового використання водійських прав російського зразка. Українські водійські посвідчення мають намір визнати недійсними.

Також мешканців тимчасово окупованих територій України змушують робити флюорографію, для якої обов'язково потрібно мати російський поліс та паспорт.