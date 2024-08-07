"Сложная оперативная обстановка": в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

По словам в. и. о. губернатора Курской области, в приграничных районах сложилась очень сложная ситуация.

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В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва границы украинскими военными. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, причиной такого решения является "сложная оперативная ситуация в приграничных районах".

"Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — написал Смирнов.

Он добавил, что до того момента, пока улучшится оперативная обстановка, лично возьмется за координирование работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

"Ситуацию держу на личном контроле", — отметил российский чиновник, добавив, что находится на связи с силовиками и высшим руководством. Чтобы жители Курской области были в безопасности, принимаются необходимые меры.

Объявлена ЧС в Курской области Фото: скриншот

Ранее российские журналисты сообщили о том, что в Курской области у россиян не осталось танковых и артиллерийских подразделений для защиты. Все были отправлены на фронт в Украину.

Как считает аналитик Lovely Lad, целью украинских войск сейчас в Курской области, вероятно, является захват Казачьей Локны.

Кроме этого, представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Западу из-за прорыва в Курской области. По ее словам, украинская сторона якобы намеревалась посеять панику среди жителей региона, а это все требует ответа от международного сообщества. Никаких доказательств о причастности Украины к событиям в Курской области не прозвучало.