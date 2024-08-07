"Складна оперативна обстановка": у Курській області ввели режим надзвичайної ситуації

За словами т. в. обов'язків губернатора Курської області, у прикордонних районах склалася дуже складна ситуація.

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У Курській області оголошено режим надзвичайної ситуації через прорив кордону українськими військовими. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Олексій Смирнов в Telegram.

За його словами, причиною такого рішення є "складна оперативна ситуація у прикордонних районах". Смірнов пояснив, що триматиме під особистим контролем ситуацію і вирішив, що потрібно запровадити з 7 серпня надзвичайний стан "для ліквідації наслідків" прориву ЗСУ на територію області.

Він додав, що до того моменту, поки покращиться оперативна обстановка, особисто візьметься за координування роботи сил єдиної державної системи попередження та ліквідації НС.

"Ситуацію тримаю на особистому контролі", — зазначив російський чиновник, додавши, що перебуває на зв'язку з силовиками та вищим керівництвом. Щоб жителів Курської області були у безпеці, вживаються необхідні заходи.

Оголошенна НС в Курській області Фото: скриншот

Раніше російські журналісти повідомили про те, що у Курській області у росіян не залишилося танкових і артилерійських підрозділів для захисту. Усі були відправлені на фронт в Україну.

Як вважає аналітик Lovely Lad, метою українських військ зараз у Курській області, ймовірно, є захоплення Козачої Локни.

Крім цього, представник МЗС РФ Марія Захарова звернулася до Заходу через прорив у Курській області. За її словами, українська сторона нібито мала намір посіяти паніку серед мешканців регіону, а це все вимагає відповіді від міжнародної спільноти. Жодних доказів про причетність України до подій у Курській області не прозвучало.