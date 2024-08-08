Силы обороны вынуждены были отступить под Торецком из-за угрозы окружения, — аналитик BILD

ВС РФ обходили позиции украинских защитников с севера через Железное и с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в позициях Сил обороны образовался выступ, утверждает Юлиан Рёпке.

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Силы обороны Украины вынуждены были отступить с нескольких позиций вблизи города Торецк из-за угрозы окружения. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на своего аналитика открытых данных Юлиана Рёпке.

По его информации, в Донецкой области к юго-западу от Торецка ВС РФ до последнего времени не могли прорвать оборону ВСУ, построенную еще в 2014 году. Оккупанты обходили украинские позиции с севера через Железное и с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в позициях образовался выступ, который угрожал превратиться в котел. Поэтому Силы обороны, чтобы избежать окружения, вынуждены были оттуда отступить.

"Российские силы обошли удерживаемый украинцами центр Нью-Йорка (ранее 10 000 жителей) и продвинулись к его северо-западной окраине. К юго-востоку от города украинские войска отошли со своих укрепленных позиций (с 2014 года), чтобы избежать окружения", — проинформировал Юлиан Рёпке.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 8 августа сообщалось, что на Торецком направлении ВС РФ 11 раз атаковали в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов — сбросил более трех десятков управляемых бомб.

Напомним, что 8 августа сообщалось, что ВСУ отбили позиции в Часовом Яру и продвинулись через канал Северский Донец — Донбасс. Бои продолжались в восточных частях микрорайонов Новый и Октябрьский в Часовом Яру, в лесничестве Орлово и возле Ивановского.