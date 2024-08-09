Публичная пощечина Путину: The Economist назвало "четвертую большую неудачу" российских генералов

Атака на Курскую область "была окутана облаком тайны", а "западные правительства были застигнуты врасплох". Более того, как утверждает издание, украинские военнослужащие также не знали о возможном прорыве границы с РФ.

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Украина удивляет высоким рейдом на территорию России, и он не имеет признаков утихания. С начала операции РФ потеряла полный контроль по меньшей мере над 350 квадратными километрами своей территории, а сотни солдат попали в плен взяты в плен. Началась гонка, чтобы остановить продвижение ВСУ — и не дать им окопаться. Об этом пишет The Economist.

Как пишет издание со ссылкой на источники в украинской разведке, Украина довольна первыми успехами операции на Курщине, которая парализовала Россию. По его словам, сейчас Россия использует элитные подразделения опасным способом, чтобы остановить наступление. С другой стороны, Украина продвигается только туда, где это имеет смысл.

"Россияне делают очень глупые ошибки, и все это из-за их коррумпированного менеджмента сверху вниз, который предпочитает хорошие новости правде". Вторжение на Курщине, которое следует за неудачами в Киеве, Харьковской области и Херсоне, является "четвертой большой неудачей" российских генералов в механизированной, маневренной войне. Теперь у нас есть варианты, и россияне это знают", — говорят в украинской разведке.

Как отмечает издание, к 8 августа украинские силы продвинулись к городу Суджа, что в 10 км от границы, и Коренево — в 15 км. В обоих районах продолжаются ожесточенные бои. Отдельные украинские подразделения откололись и ведут бои еще глубже.

"Украина привлекла подразделения по меньшей мере из четырех элитных бригад, а это означает, что ударная сила, вероятно, гораздо больше, заминировала главную дорогу, ведущую на юго-восток к Белгороду, и имеет значительные средства ПВО в этом районе. Учитывая ее успешное начало, Украина вполне может привлечь больше резервов, несмотря на собственные тонкие линии в Донецкой области на юге", — пишет The Economist.

Издание добавляет, что операция на Курщине "была окутана облаком тайны", а "западные правительства были застигнуты врасплох". Не знали об этом и сами украинские военные.

"Нам сказали паковать чемоданы 4 августа. Начальники не сказали, куда мы направляемся, и мы все еще видим только часть", — рассказал изданию источник в Генштабе.

Источник в Генштабе сравнивает это с игрой в шахматы, а дальнейшие шаги Украины будут определяться ответом России — перебросит ли она резервы с Харьковщины и Донбасса, или Украина сможет двигаться дальше.

"Россия пыталась подготовить прочную позицию, но теперь они в беде, потому что не могут защитить свою территорию. Любую новую украинскую линию на территории России будет трудно удержать. Но это уже публичная пощечина Владимиру Путину. А для нации, которая в течение большей части прошлого года стремилась к хорошим новостям, это уже что-то", — прокомментировал источник в украинской разведке.

Напомним, что 9 августа сообщалось, что участие 80-й десантно-штурмовой бригады — одной из лучших украинских бригад — подчеркивает масштаб украинской операции на северной границе Украины с Россией.