Публічний ляпас Путіну: The Economist назвало "четверту велику невдачу" російських генералів

Атака на Курську область "була оповита хмарою таємниці", а "західні уряди були заскочені зненацька". Ба більше, як стверджує видання, українські військовослужбовці також не знали про можливий прорив кордону з РФ.

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Україна дивує високим рейдом на територію Росії, і він не має ознак вщухання. Від початку операції РФ втратила повний контроль щонайменше над 350 квадратними кілометрами своєї території, а сотні солдатів потрапили в полон. Почалася гонка, щоб зупинити просування ЗСУ — і не дати їм окопатися. Про це пише The Economist.

Як пише видання з посиланням на джерела в українській розвідці, Україна задоволена першими успіхами операції на Курщині, яка паралізувала Росію. За його словами, зараз Росія використовує елітні підрозділи у небезпечний спосіб, щоб зупинити наступ. З іншого боку, Україна просувається лише туди, де це має сенс.

"Росіяни роблять дуже дурні помилки і все це через їх корумпований менеджмент зверху вниз, який надає перевагу хорошим новинам над правдою". Вторгнення на Курщині, яке слідує за невдачами в Києві, Харківській області та Херсоні, є "четвертою великою невдачею" російських генералів у механізованій, маневреній війні. Тепер у нас є варіанти і росіяни це знають", — кажуть в українські розвідці.

Як зазначає видання, до 8 серпня українські сили просунулися до міста Суджа, що за 10 км від кордону, та Коренево — за 15 км. В обох районах тривають запеклі бої. Окремі українскі підрозділи відкололися та ведуть бої ще глибше.

"Україна залучила підрозділи щонайменше з чотирьох елітних бригад, а це означає, що ударна сила, ймовірно, набагато більша, замінувала головну дорогу, що веде на південний схід до Бєлгорода, і має значні засоби ППО в цьому районі. З огляду на її успішний початок, Україна цілком може залучити більше резервів, попри власні тонкі лінії в Донецькій області на півдні", — пише The Economist.

Видання додає, що операція на Курщині "була оповита хмарою таємниці", а "західні уряди були заскочені зненацька". Не знали про це і самі українські військові.

"Нам сказали пакувати валізи 4 серпня. Начальники не сказали, куди ми прямуємо, і ми все ще бачимо лише частину", — розповіло виданню джерело у Генштабі.

Джерело в Генштабі порівнює це з грою в шахи, а подальші кроки України будуть визначатися відповіддю Росії — чи перекине вона резерви з Харківщини та Донбасу, чи Україна зможе рухатися далі.

"Росія намагалася підготувати міцну позицію, але тепер вони в біді, бо не можуть захистити свою територію. Будь-яку нову українську лінію на території Росії буде важко утримати. Але це вже публічний ляпас Володимиру Путіну. А для нації, яка протягом більшої частини минулого року прагнула хороших новин, це вже щось", — прокоментувало джерело в українській розвідці.

Нагадаємо, що 9 серпня повідомлялося, що участь 80-ї десантно-штурмової бригади — однієї з кращих українських бригад — підкреслює масштаб української операції на північному кордоні України з Росією.